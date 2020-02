No próximo sábado, dia 08, o Teatro Municipal vai receber o Stand up ‘NÓI QUE É POBRE’. A comédia conta com Chico da Tiana e Cleber Rosa.

O espetáculo vai começar às 20 horas e os ingressos estão sendo vendidos da seguinte forma.

▶Lojas Roth (R. Amando de Barros, 673 e Shopping Botucatu)

▶Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

Vendas Online: www.MegaBilheteria.com

Esse é mais um evento da Ferreira Eventos Culturais. Para mais informações acesse www.FerreiraEventosCulturais.com