Nesta sexta, dia 27, tem a comédia ‘4 AMIGOS’ em Botucatu

Thiago Ventura, Dih Lopes, Marcio Donato e Afonso Padilha

📝#Serviço

Data: 27 de novembro de 2020 – sexta

Gênero: Comédia Stand Up

Duração: 70 min

Classificação: 16 Anos

Local: Auditório La Salle

SINOPSE:

Amizade, segundo o dicionário é: sentimento de afeição, estima, ternura que une uma pessoa a outra sem implicar, necessariamente, a existência de laços de família.

Digamos que o dicionário acertou na definição do que é o 4 Amigos. Dihh, Thiago, Afonso e Márcio são amigos de longa data, e a partir da ideia de montar um grupo para simplesmente ter um show em teatro que pudesse ser viabilizado, surgiu o maior grupo de stand-up do Brasil.

A proximidade entre os comediantes fica evidente dentro e fora dos palcos. Além da qualidade individual, quando se juntam, a risada é ainda mais garantida.

Os 4 se revezam no palco ao longo do show, sempre com a presença do Mestre de Cerimônias, que apresenta cada um dos outros comediantes durante o espetáculo. Os estilos únicos e muito bem definidos de cada comediante agrega qualidade e diversidade ao show. E para o encerramento dos shows, eles apresentam a Fila de Piadas, conteúdo de muito sucesso na Internet. Inclusive de uma das filas, acabou surgindo um especial completo: Te Apresento Meu Amigo, atualmente com mais de 3 milhões de visualizações no canal do YouTube.

➡ #Pontos_venda

– Lojas Roth (R. Amando de Barros, 673 e Shopping Botucatu)

– online: www.MegaBilheteria.com

– Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

InfoWhats: (14) 9.9833-6199

🎫 #Ingressos (poltronas numeradas)

➡SETOR VIP (primeiras filas)

MEIA: R$ 45,00 Professores (e funcionários do quadro escolar), Estudantes, Pessoas acima de 60 anos, Portadores de Deficiência e seu acompanhante(1).

UNIMED: R$ 45,00 (Cliente com o Cartão do Plano de Saúde)

ANTECIPADO: R$ 55,00 (para quem comprar antecipadamente)

INTEIRA: R$ 90,00

➡SETOR PLATEIA

MEIA: R$ 35,00 Professores (e funcionários do quadro escolar), Estudantes, Pessoas acima de 60 anos, Portadores de Deficiência e seu acompanhante(1).

UNIMED: R$ 35,00 (Cliente com o Cartão do Plano de Saúde)

ANTECIPADO: R$ 45,00 (para quem comprar antecipadamente)

INTEIRA: R$ 70,00

PROCEDIMENTOS;

Evento realizado em conformidade com o decreto municipal 12.112, de 15 de outubro de 2020.

– Obrigatório o Uso de Mascara durante todo o evento.

– Atenção: ao selecionar o seu lugar, observe que há poltronas individuais e duplas (recomendado para membros da mesma família).

– Os assentos disponíveis estão com distanciamento exigido e não será permitido sentar nos assentos bloqueados.

– Na entrada do Teatro será disponibilizado álcool em gel 70% e feita a medição de temperatura. Todas as dependências serão higienizadas antes de cada espetáculo.

– Os ingressos devem ser apresentados da tela do celular, diretamente na entrada do teatro.