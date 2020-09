Musicalizando do Joanna de Angelis faz apresentação virtual para comemorar 7 de Setembro; assista

Os alunos do projeto Musicalizando do Núcleo Assistencial Joana Di Ângelis inovaram mais uma vez e realizaram um desflie de 7 de Setembro de forma virtual (assista o vídeo acima). A banda interpretou o Hino da Independência.

“Pela impossibilidade de desfilarmos , esse foi o meio que achamos para homenagear a Pátria. Um vídeo com 34 quadradinhos com os músicos que gravaram em casa, e um quadradinho maior no meio com as bandeiras e balizas, simulando o desfile”, disse o coordenador do projeto, Claudemir Ferreira.

“Como sugestão da nossa presidente, Prof. Narcisa Andreucci, essa é uma forma de divulgar nosso trabalho à sociedade e patrocinadores, e ao mesmo tempo, homenagear a pátria e respeitar a pandemia não fazendo aglomerações. Nosso maior prazer seria descer a Rua Amando no desfile cívico de 7 de Setembro, como sempre fizemos nesses últimos 20 anos de existência do projeto”, completou.

O projeto do Núcleo Assistencial “Joanna de Ângelis” ministra aulas com professores especializados a 220 crianças na área da Música. São aulas de Musicalização infantil, Teoria musical , Piano erudito além de corais ,orquestras, e grupo de choro.

Mais detalhes e trabalhos dos integrantes do projeto podem ser conferidos no link: https://www.facebook.com/ProjetoMusicalizando