Matriz de São Pio X de Botucatu terá apresentação da Folia de Reis

Nesta sexta-feira, 31, a partir das 20 horas, será realizada a apresentação da Folia de Reis, na Matriz Nova de São Pio X, no Jardim Reflorenda (região da Cohab 1).

A Folia de Reis ou Reisado é um auto popular que procura rememorar a jornada dos reis Magos (Gaspar, Melchior – ou Belchior- e Baltazar), a partir do momento em que eles recebem o aviso do nascimento do Messias, até a hora em que encontram o Deus-menino na lapinha. Ocorre entre os dias 24 de dezembro (véspera de nascimento de Jesus Cristo) e 6 de janeiro (dia em que os três Reis Magos chegam em Belém).

No momento em que os Reis Magos avistaram no céu a Estrela de Belém, eles foram ao encontro de Jesus e levaram incenso, ouro e mirra para presenteá-lo.

Por trás dos presentes levados havia uma simbologia:

Ouro: representava a realeza

Incenso: representava a divindade ou a fé

Mirra: representava a imortalidade

A Matriz Nova de São Pio X está localizada na Rua José Ventrela, 78 – Jardim Reflorenda.

Compartilhe esta notícia