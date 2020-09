Matrículas para o Projeto Guri seguem até quarta-feira, dia 30

As matrículas para novos alunos do projeto Guri estão abertas para o segundo semestre em todo o Estado. Em Botucatu o projeto guri conta com os cursos de Iniciação musical, canto coral, teclado, violino, viola clássica, violoncelo e contrabaixo. O cadastro de interesse por vagas disponíveis será realizado via link ( http://www.projetoguri.org.br/matricula2020/ ) de 1 a 30 de setembro.

O início das aulas presenciais está previsto para o dia 7 de outubro, conforme calendário proposto pelo Governo no Plano São Paulo, apenas se todas as regiões do Estado se encontrarem na fase amarela nos 28 dias que antecedem essa data. A volta às aulas presenciais também terá que ser autorizada pelo poder público de cada uma das cidades. Além disso, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, empregados, empregadas e comunidade.