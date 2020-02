Maestro Carlos de Campos deixa a Banda Municipal após 52 anos

O evento ‘Avenida é Sua’ deste domingo, dia 02, foi palco de uma emocionante despedida. O Maestro Carlos de Campos deixou o comando da Corporação Musical Damião Pinheiro Machado, a Banda Municipal de Botucatu.

Aos 85 anos ele se despediu durante uma apresentação da Banda na Pinacoteca. Foram 52 na Corporação, sendo 30 anos como maestro.

A apresentação emocionou os presentes no evento e envolvidos com a Banda. Sob sua batuta diversos talentos da música se desenvolveram e a Corporação se tornou uma das principais do estado.

Pelas redes sociais diversas pessoas manifestaram suas homenagens ao Maestro. “Maestro Carlos é um exemplo de homem, profissional e amigo. Por influência dele, centenas de jovens aperfeiçoaram suas técnicas musicais, aprenderam a tocar um ou mais instrumento e desenvolveram verdadeira paixão pela música”, citou por exemplo em uma postagem o ex-Prefeito de Botucatu João Cury.

“A história vai acontecendo e somos contemporâneos a ela. Nós a presenciamos. Momentos de muita emoção. A troca de batutas entre os maestros Carlos de Campos e Franklin Ramos nos mostra, mais uma vez, que a história é feita por muitas mãos. Que sejam abençoados todos os que compartilham a música”, postou a Secretária de Cultura Cris Cury Ramos.

Na despedida, Carlos de Campos aproveitou para homenagear a própria Banda. “Hoje encerrei (sua trajetória) com saúde. Em vídeo postado pela Secretária de Cultura e citou o nível que a Corporação atingiu em Botucatu.

Obrigado a todos. Gostaria de parabenizar a todos, indistintamente. Vocês estão de parabéns pela forma como estão tocando, não devendo nada a ninguém. Obrigado”, disse o Maestro, que foi efusivamente aplaudido após a apresentação.

O novo maestro será o professor Franklin Timóteo Ramos, que também é diretor da orquestra Municipal.

“Que dia… muitas emoções….obrigado Meu Deus. Fiquei muito feliz de receber a Batuta do Maestro Carlos de Campos espero fazer um excelente trabalho junto a nossa Banda Municipal de Botucatu”, diz um trecho da fala do novo Maestro no Facebook.