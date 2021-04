Live vai ajudar jovem botucatuense a estudar em uma das melhores escolas de canto lírico do mundo

Apresentação será neste sábado, 24, e contará com repertório selecionado com músicas que agradam a todos os públicos

Neste sábado, às 19h30, a cantora lírica Clarissa Andreatti, de Botucatu, irá realizar uma live solidária com objetivo de arrecadar fundos para estudar em uma das melhores escolas de música do mundo. A apresentação será exibida ao vivo pelo canal do Acontece no Youtube (clique aqui para se inscrever). Além da ajuda espontânea do público, haverá leilões de produtos doados à artista.

Serão apresentadas músicas como Rejoice, do Messias. Haendel; João e Maria, Chico Buarque; She, Charles Aznavour; Voi, che sapete, das Bodas de Fígaro. Mozart; La vie en rose, Louiguy; Think of me, Fantasma da Ópera, Andrew Lloyd Weber; Tonight, de West Side Story ( dueto com Matheus Woch que será transmitido, o video foi gravado); Rosa, Pixinguinha; I could have danced all night, de My Fair Lady. Frederick Loewe; Garota de Ipanema, Tom Jobim; Con te partiro, Francesco Sartori.

Com apenas 17 anos a cantora Botucatuense Clarissa Andreatti foi selecionada para estudar no Berklee College of Music de Boston, considerada uma das melhores do mundo. A jovem já participou de festivais, workshops, turnês com coral, casamentos, eventos, recitais e apresentações individuais, sempre com grande sucesso.

“Depois de muito tempo, provas, dedicação, disciplina, estudos, burocracia e noites mal dormidas, chegou minha carta de aprovação, fui aceita. A maior felicidade e realização da minha vida”, disse Clarissa ao Acontece Botucatu.

A matrícula precisa ser feita até 1º de maio deste ano, mas o ano letivo por lá, só terá início em setembro. As aulas são presenciais e o curso completo tem a duração de quatro anos. Mas toda realização tem um preço e estudar no exterior no momento atual é muito caro. “Os valores são altíssimos e completamente fora da realidade financeira da minha família”, completou a cantora.

Para realizar seu sonho, Clarissa criou uma vaquinha virtual (clique aqui). “Qualquer quantia é bem-vinda! Agradeço do fundo do meu coração e espero mais do que tudo conseguir realizar o meu sonho! Além disso, também estou dando aulas de canto e técnica vocal para iniciantes. Se você tiver interesse ou quiser conhecer mais um pouco sobre mim e o meu trabalho, meu instagram é @clarissa_andreatti“, finalizou.