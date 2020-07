Leo Canhoto, pioneiro da eletrificação pop da música sertaneja, morre aos 84 anos

Violonista autodidata, Leo adotou o sobrenome artístico de Canhoto por ser de fato canhoto e tocar violão com a mão esquerda, com as cordas invertidas.

Reconhecido primeiramente como compositor no universo sertanejo, onde teve a partir de 1961 músicas gravadas por duplas como Pedro Bento & Zé da Estrada, Tião Carreiro & Pardinho, Vieira & Vieirinha (da qual foi empresário) e Zico & Zeca, o cantor se apresentou em circos e formou duplas efêmeras.

Contudo, foi somente em dupla com Robertinho que Leo Canhoto marcou época na música sertaneja ao longo dos anos 1970 em trajetória iniciada em 1969.

Em sintonia com o visual moderno, construído pela dupla em linha jeca pop que embutia influências do universo da música country dos EUA e do rock massificado no Brasil pela Jovem Guarda, Leo Canhoto & Robertinho procuraram fazer um som mais moderno com repertório por vezes sanguinolento que incorporava teatralizações do mundo do faroeste norte-americano, sem perder o elo pop com o iê-iê-iê da Jovem Guarda.

A fórmula de Leo Canhoto & Robertinho fez sucesso dentro das fronteiras do imenso universo interiorano do Brasil sem chegar às grandes capitais – proeza que caberia à dupla Chitãozinho & Xororó.

Com sucessos autorais como Apartamento 37 (1969), Jack, o matador (1969), O homem mau (1969), Meu velho pai (1970), Mão de ferro (1977) e O último julgamento (1983), a dupla Leo Canhoto & Robertinho se desfez em 1983, deixando álbuns como Rock bravo chegou para matar (1970) e Amazonas kid (1973). Mas voltou à cena em retornos esporádicos, embora a dupla atual de Leo Canhoto fosse com Dino Santos.

De todo modo, foi em dupla com Robertinho que Leo Canhoto deixou o nome na história da música sertaneja, inclusive pela simpatia por governos brasileiros de direita, como o do presidente Emílio Garrastazu Médici (1905 – 1985).

Na época do lema “Brasil, ame-o ou deixe-ou”, Leo Canhotto exaltou o amor pela pátria com a composição de músicas de tom ufanista, na contramão da revolução antinacionalista que fizera na música sertaneja ao lado de Robertinho.

