Laís Ferreira lança “Válvula de carne ou de ferro” em Botucatu

Estudante de medicina na Unesp de Botucatu chega ao quarto livro de poemas publicado

A estudante de medicina de Botucatu Laís Ferreira publica seu quarto livro de poesias. O lançamento será dia 28 de setembro, às 19h00, na Rua Cel. José V. Vilas Bôas, 599, em Botucatu.

“O livro de Laís Ferreira é um corpo que vibra palavras, mergulhos e abismos. É também um coração que se abre e bombeia ar – não um ar totalmente puro – em tempos de fascismo, fome e “…o horror/ nas asas de um urubu”, mas um ar que só a poesia enfrenta. Por isso, as palavras que mais se repetem no livro são corpo e coração: a anatomia do corpo presente nos versos converte-se em anatomia de linguagem, e o coração é a própria válvula de ferro ou de carne que sustenta o ritmo, o peso, a pressa, as entranhas da vida e do poema. Para a escritora María Zambrano “o coração é a víscera mais nobre porque leva consigo a imagem de um espaço, de um dentro obscuro secreto e misterioso que, em algumas ocasiões, se abre”. É este o movimento que se passa com a poética de Laís, lampejos misteriosos que de repente se encerram, mas que por instantes nos abrem e dilaceram como nos versos: “nenhum homem pode esmagar/ uma bactéria com os dedos, / ninguém nunca viu o corpo/ das palavras mortas de amor”. Encontrarás, leitor, neste livro, poemas de fôlego, com imagens primigênias que bailam entre a medicina, o cotidiano e as estrelas, e impressionam pela agudeza de escolhas de uma poeta que sabe manusear os dedos tanto para anatomizar corpos quanto para curá-los por meio de palavras e dos pensamentos que elas produzem.” Daniel Veneri

“Em Válvula de ferro ou de carne, há uma contínua estratégia de escavar as coisas, que compreende uma das ações mais características deste livro. O corpo e a terra, escavados, trazem à superfície do poema o miraculoso funcionamento da vida diante de riscos eminentes. No poema “Com nome de calor ou de frio”, há os seguintes versos: “É sempre um risco quando/ o ar/ está entre duas pleuras”. Contudo, é do lado de fora que existe a possibilidade de “qualquer brilho”, conforme versos de “Toda possibilidade da caverna”.” Eduardo Coelho, professor do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Letras (Ciência da Literatura) da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ.

No coração dos loucos

A inutilidade da palavra,

as heras de um muro

o voo rasteiro

de um inseto cego.

Ninguém flutuava

com a água nos joelhos:

era um sonho

pequeno deitar-se

sem nenhum apoio,

contar com forças

invisíveis. A beleza vivia

no coração dos loucos.

SOBRE A AUTORA

Laís Ferreira nasceu em Belo Horizonte, em 1992.

É graduanda em medicina na UNESP. Mestra em comunicação, com ênfase nos Estudos do Cinema e do Audiovisual, pela UFF (2018). Bacharela em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, pela UFMG (2016). É autora dos livros “Ao norte, ao chão” (Editora Moinhos, 2017), “Canções do Porto e do Mar”(Editora Multifoco, 2017), “Caderno de Bolsa” (Chiado Editora, 2015).

DADOS TÉCNICOS

Título: Válvula de ferro ou de carne

Autora: Laís Ferreira

ISBN: 978-65-5681-123-9

Edição: 1ª

Dimensões: 14x21cm

Nº de páginas: 68

Gênero: Poesias

Ano: 2022

Valor: R$ 45

LANÇAMENTO

28/09, quarta-feira, 19h

GARAGE

Espaço de Cultura.

Rua Cel. José V. Vilas Bôas, 599, Botucatu – SP

O GARAGE é um espaço de Cultura independente, acolhedor e aconchegante que tem em suas bases o compromisso de estimular, articular e promover ações que possem pela esfera social e cultural de forma consciente, responsável e sustentável. Funciona em uma garagem de 22m2 e acolhe propostas de artistas locais e de fora que trabalhem sobretudo de forma autoral, fomentando a rede cultural de produção e circulação artística no interior.

Desde a reabertura no começo do ano, têm ocorrido diversos eventos literários, saraus, shows musicais, apresentações teatrais, karaokês, celebrações, rodas de conversa, yoga, forró e outras atividades. Instagram: @garagespacodecultura

CONTATO

AUTORA

[email protected]

(14) 99132-2269

EDITORA

Site: www.editoramoinhos.com.br

E-mail: [email protected]

