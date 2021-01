Jovens arrecadam dinheiro para produzir livro de poesias em Botucatu

“Os sofrimentos poéticos de jovens flores” é o primeiro livro de Vitória Garcia e Syang Rainara, duas amigas que além do amor pela leitura e escrita, gostam muito de colecionar flores e pintar telas.

Ao perceberem que poderiam unir essas paixões, as jovens começaram a trabalhar nesta obra, que apresenta poesias criadas desde cedo, em rabiscos de cadernos ou anotações em celulares. Syang de 18 anos, de Itatinga, e Vitória de 17, de Botucatu, conheceram-se no colégio Embraer, onde cursaram o ensino médio na mesma turma.

Vitória e Syang estão realizando a pré-venda do livro com o intuito de arrecadar dinheiro para imprimi-lo. Assim que esse objetivo for alcançado, “Os sofrimentos poéticos de jovens flores”, escrito a quatro mãos com tanto carinho, ganhará um lançamento especial.

Além disso, as autoras foram contempladas pela Secretaria Municipal de Cultura com seus versos estampados em cartazes pela cidade de Botucatu, o que trouxe mais esperança ainda para as jovens.

As informações de contato são:

Número de WhatsApp da Vitória – (14) 98215-7704

Chave PIX: [email protected]

O valor do livro é de 20,00 reais.