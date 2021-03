Jovem botucatuense é selecionada para uma das melhores escola de canto lírico do mundo

Depois de passar por todo o processo de seleção e burocracia, a luta agora é por recursos financeiros

Foto: André Godinho / Acontece Botucatu

Com apenas 17 anos a cantora Botucatuense Clarissa Andreatti está prestes a realizar o sonho da grande maioria dos cantores líricos do mudo. Estudar no Berklee College of Music de Boston. A jovem já participou de festivais, workshops, turnês com coral, casamentos, eventos, recitais e apresentações individuais, até chegar no ano de 2020, quando a pandemia mudou tudo e a afastou das apresentações.

“Na conclusão do Ensino Médio, durante a pandemia, resolvi reacender um sonho de criança, que há muito tempo já estava esquecido. Decidi me inscrever para a Berklee, uma das melhores e mais concorridas universidades de música do mundo. Depois de muito tempo, provas, dedicação, disciplina, estudos, burocracia e noites mal dormidas, chegou minha carta de aprovação, fui aceita. A maior felicidade e realização da minha vida”, disse Clarissa ao Acontece Botucatu.

A matrícula precisa ser feita até 1º de maio deste ano, mas o ano letivo por lá, só terá início em setembro. As aulas são presenciais e o curso completo tem a duração de quatro anos.

“Minha paixão por música, especialmente a erudita, sempre foi muito grande. Filha de pianista, cresci ouvindo uma orquestra afinando e horas e horas de estudo semanais. Na infância, fiz aula de vários instrumentos, mas foi aos 7 anos que descobri a minha verdadeira paixão e um talento que não sabia que tinha, ao entrar no Coral Santa Marcelina, da minha escola. Quando completei 11 anos, comecei a fazer aulas de canto particulares, sempre no mundo lírico”, contou.

Mas toda realização tem um preço e estudar no exterior no momento atual é muito caro. “Os valores são altíssimos e completamente fora da realidade financeira da minha família”, completou a cantora.

Depois de vencer tantos obstáculos, Clarissa irá enfrentar mais esse e tentar arrecadar recursos financeiros. Para realizar seu sonho, Clarissa criou uma vaquinha virtual (clique aqui).

“Qualquer quantia é bem-vinda! Agradeço do fundo do meu coração e espero mais do que tudo conseguir realizar o meu sonho! Além disso, também estou dando aulas de canto e técnica vocal para iniciantes. Se você tiver interesse ou quiser conhecer mais um pouco sobre mim e o meu trabalho, meu instagram é @clarissa_andreatti“, finalizou.