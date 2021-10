Jazz no Mercadão é atração neste domingo, 24

Neste domingo, 24, quem for passear pelo Mercado Municipal “Vereador Progresso Garcia”, o Mercadão, poderá além de aproveitar das atrações costumeiras do espaço, acompanhar uma apresentação de jazz.

O projeto “Jazz no Mercadão” é mais uma novidade que as Secretarias de Cultura e Adjunta do Turismo trazem aos botucatuenses e turistas, apreciadores de uma boa música.

A apresentação estará a cargo do músico Samuel Ramos e ocorrerá das 11 às 12 horas do domingo, 24.

O evento é gratuito e aberto a toda população.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Teles, 1040, Centro

Telefone: (14) 3811-1470

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant nº 470, Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490