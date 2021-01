Instituto Jatobás lança edital e seleciona projetos para 2021

Propostas nas áreas de arte, cultura e bem-estar podem ser inscritas até 17 de janeiro

Atenção, artistas, produtores culturais e empreendedores criativos de Pardinho e região! O Instituto Jatobás está selecionando propostas para compor a programação presencial e online do Centro Max Feffer – Cultura e Sustentabilidade (CMF). O período de inscrições para o edital Programação Cultural do Max 2021 se estende até 17 de janeiro e o resultado será divulgado em 26 do mesmo mês.

Podem ser inscritas propostas enviadas por representantes maiores de 18 anos, que atuem nos eixos de arte e cultura e bem-estar; residentes ou com endereço comercial (CNPJ) em Pardinho ou região.

As propostas apresentadas devem se encaixar nas modalidades online ou presencial. Projetos online serão executados por meio de apresentação de vídeos ou lives (em tempo real). Enquanto projetos presenciais serão executados no Centro Max Feffer – Cultura e Sustentabilidade. Todas as propostas serão executadas entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022.

Os projetos também podem ser atrações eventuais (serviços a serem prestados em única entrega, tais como shows, oficinas, workshops, palestras etc.) ou aula/curso regular (por meio de módulos/níveis, tais como aulas de música, danças diversas, yoga, entre outros).

Inscrições

Devem ser realizadas até o dia 17 de janeiro de 2021 por meio do formulário no link: http://bit.ly/EditalMax2021.

Além de responder ao formulário, os proponentes deverão enviar um vídeo de até 3 minutos apresentando seus serviços ou produtos. O vídeo pode ser produzido por qualquer câmera de vídeo, inclusive de celular, desde que esteja com boa resolução de imagem e áudio.

Para saber mais, leia o regulamento completo

Todas as informações sobre o edital podem ser conferidas no regulamento disponível no link http://bit.ly/RegulamentoMax2021.

Sobre o Centro Max Feffer

O Centro Max Feffer – Cultura e Sustentabilidade é um equipamento de cultura que, há 11 anos atua no município de Pardinho, realizando suas atividades por meio dos eixos direcionadores: Cultura Raiz e Arte e Bem Estar. Saiba mais no site: https://centromaxfeffer.org.br/.

Sobre o Instituto Jatobás

O Instituto Jatobás tem como missão influir para a ampliação da consciência e oferecer conhecimento para a construção de caminhos coletivos solidários e sustentáveis. Tem como propósito a incorporação desses princípios nas práticas pessoais, organizacionais e comunitárias. O Instituto atua, desde 2005, nos municípios de Pardinho e de São Paulo, no Estado de São Paulo. Saiba mais em https://institutojatobas.org.br.