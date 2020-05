Instituto Jatobás e Centro Max Feffer lançam programação cultural online para o período de quarentena

Iniciativa oferece programação cultural regional e fomenta projetos de artistas e empreendedores criativos de Pardinho e região

O Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade coloca no ar, a partir do dia 20 de maio, uma programação cultural online produzida por artistas e empreendedores criativos de Pardinho e da região da Cuesta Paulista, contratados pelo edital Max Quarentena. A programação será composta por shows, apresentações, cursos, oficinas e palestras que estarão disponíveis no site e no canal no Youtube do Centro Max Feffer.

O Instituto Jatobás e o Centro Max Feffer acreditam no potencial da economia criativa como uma dos pilares para o desenvolvimento local, gerando renda e bem-estar à população. Assim, em abril, lançaram o edital Max Quarentena, com o objetivo de apoiar artistas e empreendedores culturais que foram afetados pelo cenário de pandemia do novo coronavírus. Puderam se inscrever maiores de 18 anos com projetos nas áreas artística, cultural e de bem-estar, residentes dentro de um raio de 100km do município de Pardinho (SP).

O edital foi um sucesso e recebeu 136 propostas de altíssima qualidade. As inscrições vieram de municípios como Pardinho, Botucatu, São Manuel, Barra Bonita, Lençóis Paulista, entre outros, e de diversas áreas, tais como: música, literatura, audiovisual, teatro, artesanato, alimentação, yoga, etc.

Das propostas recebidas, 38 foram selecionadas e contratadas nesse momento. A quantidade e qualidade das propostas, assim como a diversidade de municípios e áreas de atuação, demonstram o potencial da economia criativa na região que está sendo fomentado. Este fomento movimentará a economia criativa regional e gerará oportunidades para coletivos, grupos e pessoas que já estão sentindo os impactos dos cancelamentos e declínios das venda de produtos e serviços presenciais.

Além de beneficiar artistas e empreendedores criativos, a iniciativa também oferece uma programação cultural diversificada e de qualidade para a população, contribuindo para o seu entretenimento durante o isolamento social. Após esse período, o apoio continuará. A programação online permanecerá disponível e serão executados projetos presenciais, também selecionados pelo edital Max Quarentena.

Confira a Agenda de Lives da Semana:

Dia 20/05 (quarta-feira) às 15h Contação de Histórias com Manoela Paim Pamplona – Botucatu

Dia 21/05 (quinta-feira) às 15h Show infantil com Fabiana Godoy – Botucatu

Dia 21/05 (quinta-feira) às 20h Show com a Banda OT – Barra Bonita

Dia 22/05 (sexta-feira) às 15h Contação de Histórias com Leda Fernandes – Lençóis Paulista

Dia 23/05 (sábado) às 20h Show com Julio Polizeli – Botucatu

Dia 24/05 (domingo) às 15h Show com Luan Carvalho – Botucatu

As transmissões serão via YouTube e página do Facebook do Centro Max Feffer

CANAL NO YOUTUBE: Centro Max Feffer Cultura e Sustentabilidade FACEBOOK: @centromaxfeffer

INFORMAÇÕES

Sergio Vieira – Coordenador Centro Max Feffer sergio.vieira@institutojatobas.org.br Tel. (14) 98138.0077