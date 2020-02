Inscrições para o Projeto Guri estão abertas em Botucatu até o dia 28

As inscrições para novos alunos e alunas do Projeto Guri em Botucatu estão abertas. Crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos interessados em participar de cursos gratuitos de música com qualidade de excelência devem se inscrever até o dia 28 de fevereiro.

Para isso, basta os interessados comparecerem ao polo do Guri em Botucatu acompanhados pelos responsáveis, portando RG ou certidão de nascimento, comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar e comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar os testes seletivos.

O Guri em Botucatu é um projeto que acontece em parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Cultura. As aulas são ministradas na Casa da Juventude, que fica na Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu (Estação Ferroviária).

Mais informações podem ser obtidas através do (14) 3811-1496.