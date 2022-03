Inscrições para o Projeto Guri estão abertas até 30 de março

Para participar do Projeto Guri não é preciso ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical.

As inscrições para novos alunos do Projeto Guri já estão abertas e vão até o dia 30 de março.



O Projeto é direcionado a crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos, nos períodos de contra turno escolar. O Polo Botucatu oferece 72 vagas para os cursos de coral juvenil, violino, viola, violoncelo, contrabaixo e iniciação musical.



A inscrição deve ser feita pelo link: http://bit.ly/inscricoesguri Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.



O Guri em Botucatu é um projeto que acontece em parceria com a Prefeitura através da Secretaria de Cultura. As aulas ocorrem na Casa da Juventude (situada ao lado da antiga Estação Ferroviária – Rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu – Botucatu/SP).



Mais informações podem ser obtidas através do (14) 3811-1496.

