Inscrições para cursos da nova Casa do Artesão estão abertas até o dia 05

A nova Casa do Artesão, vinculada a Secretaria Municipal Adjunta de Turismo, está com inscrições abertas para cursos de capacitação em artesanato. As vagas serão preenchidas até o dia 05 de março ou enquanto estiverem disponíveis.

Com um espaço novo desde o mês passado (Rua Amando de Barros, 2731, Centro – ao lado da Semutran), a nova Casa do Artesão capacita atualmente cerca de 80 artesãos, além de auxiliar em feiras de artesanato promovidas pela Secretaria. Ela conta com oito professores e quatro salas de aula, além de uma ampla loja de artesanato. Os cursos oferecidos são:

– Corte e costura;

– Inicialização à costura;

– Costura criativa com retalhos;

– Pintura em tecidos;

– Crochê;

– Bordados;

– Reciclagem;

– Tear;

– Tricô;

– Mosaicos com vidros;

– Pintura com verniz vitral;

– Aulas de feltros.

As inscrições são realizadas na própria Casa do Artesão, das 8h às 16h30. É necessário levar cópia de um comprovante de residência e de um documento com foto.

O início das aulas será no dia 09 de março, com carga horária de 2 a 4 horas semanais, de segunda à sexta-feira, entre 8 e 22 horas.

Horários dos respectivos cursos e outras informações podem ser obtidos no ato da inscrição ou pelo telefone (14) 3811-1418.