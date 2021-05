Grupo Caio doa mais de 500 livros para ONG de Botucatu

Os sólidos valores do Grupo Caio refletem nas ações internas e de cunho social em benefício à comunidade, desta vez com a doação de 545 livros para o Projeto Preservando o Futuro.

As publicações faziam parte de uma biblioteca destinada ao uso dos colaboradores do Grupo, localizada no prédio do Departamento de Recursos Humanos. “Durante a aplicação do 5S na área, que recentemente passou por uma reconfiguração, os livros passaram por nova identificação e contagem” explica o gerente corporativo de Recursos Humanos, Silvio dos Santos.

“Quando a equipe de estagiários veio nos consultar sobre a possibilidade da doação, acatamos de imediato, pois, além de contribuir com a comunidade, ainda temos diversos livros de relevância equivalente sempre à disposição dos colaboradores, por meio da biblioteca móvel do SESI”, complementa a coordenadora de RH, Alessandra Moraes.

Os temas dos livros são variados, desde títulos voltados ao ensino técnico, de gestão, idiomas, histórico, até infantis, contos/ e poemas.

A ONG escolhida para receber a doação foi a Ação Cidadania Botucatu, que há mais de 20 anos promove iniciativas para acolher famílias, com a distribuição de alimentos, cestas básicas e remédios. Os livros serão destinados para o Preservando o Futuro, um os projetos mantidos pela ONG. Com a ajuda de professores voluntários, colabora com a educação de crianças e adolescentes de comunidades carentes que recebem aulas de reforço escolar, atividades educativas e até curso pré-vestibular.

Para doações ou se candidatar para ser voluntário da ONG, o telefone para contato é o (14) 3813-0109.

