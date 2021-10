Funções do Snappea que você precisa conhecer: Baixar MP4, converter vídeo e muito mais 

Baixar MP4, fazer download de músicas do YouTube, baixar playlists do seu canal do YouTube favorito, o Snappea é o sonho de qualquer um que gosta de assistir vídeos e ouvir música na internet.

O Snappea faz tudo isso e muito mais para seus usuários. Neste artigo vamos explorar algumas das funções que este site tem para oferecer. Mas já adiantamos uma coisa: Tudo isso é de graça. Você não precisa pagar para desbloquear funções!

Navegador integrado

Você não precisa ir até o YouTube, copiar o link do vídeo que você tem interesse e então fazer o download. Você pode fazer dessa forma se quiser, mas não é algo obrigatório.

Acontece que o Snappea tem um mecanismo de busca dentro de si. O que quer dizer que você pode procurar pelo nome da música, artista ou qualquer palavra chave relevante no próprio Snappea. Como resultado, você vai receber uma lista de vídeos relacionados a sua pesquisa. É basicamente o que acontece no YouTube.

Todas qualidades de vídeos

Em Snappea, pode baixar vídeos com as qualidades diferentes.desde 480p até 4K HD. É totalmente seguro, e você pode ver vídeos ou ouvir músicas em diversos tipos de lugais. É incrível como em alta resolução, você não perde nenhum detalhe quando usa Snappea.

Você pode converter MP4 para MP3 com o Snappea. Isto é, você pode baixar apenas o áudio de qualquer vídeo. Essa função é ótima para as pessoas que gostam de ouvir música e não tem interesse no vídeo. Pode ouvir músicas em diversos tipos de situações, por exemplo, quando está andar pela rua, fazer exercícios, diligir sutocarro, adormecer, etc.

Vídeos que são apenas músicas já são comuns no YouTube. São vídeos que na verdade tem apenas uma foto e uma música tocando. Não há porque baixar esse tipo de conteúdo em formato MP4.

Sem marca de água, sem registro e sem anúncios

A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que estão acostumadas a lidar com sites de edição de áudio e vídeo quando leem tantas funções em um programa é que o programa deve ser pago ou deve ter algum truque por parte do desenvolvedor.

Snappea não é assim de forma alguma. Não tem marca de água nos vídeos baixados. Não é necessário pagar. Você nem precisa fazer um cadastro. Até os anúncios, que são comuns no YouTube, não existem no Snappea. É realmente uma plataforma que só tem coisas boas para oferecer para seus usuários.

Considerações finais

Pode parecer bom demais para ser verdade, mas Snappea realmente é um tipo especial de site. Geralmente, para esse tipo de site, há algum tipo de lado negativo ou contras. Mas neste caso, não há nada de significativo que possa ser chamado assim.

Faça o teste por si mesmo. Vá para o site de Snappea, digite o nome de uma música que você gosta e então clique em fazer download. Todo este processo leva apenas alguns minutos.