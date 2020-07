Ferreira Eventos Culturais comemora 10 anos e ganha homenagem na Câmara de Botucatu

Ferreira Eventos Culturais colocou Botucatu na rota dos grandes eventos de cultura

A empresa Ferreira Eventos Culturais completou na última semana 10 anos de atuação intensa em Botucatu e todo interior paulista. Como homenagem, recebeu da Câmara Municipal uma Moção de Congratulações.

O autor da honraria foi o Vereador Carlos Trigo. A entrega do documento ocorreu nesta sexta-feira, dia 10, em frente ao prédio do Legislativo botucatuense.

A empresa e seus 10 anos

A Ferreira Eventos Culturais foi criada pelo produtor cultural Wagner Ferreira, um apaixonado por eventos culturais começou há 10 anos. O objetivo era viabilizar a apresentação de grandes espetáculos em Botucatu e mais algumas cidades da região, como Bauru, Piracicaba, Araras, Marília, Assis e Lençóis Paulista.

“A empresa atua com seriedade, responsabilidade e dentro do princípio da legalidade, na produção de espetáculos com grandes artistas nacionais e apresenta, a cada mês franco crescimento destacando-se como uma das maiores empresas de entretenimento cultural do Centro Oeste Paulista”, coloca Wagner Ferreira.

Por conta desse trabalho, Botucatu fui incluída no roteiro dos grandes artistas como Antônio Fagundes, Regina Duarte, Maitê Proença, Eva Wilma, Miguel Falabella, Elizabeth Savala, Malvino Salvador entre outros.

Foram nesses dez anos mais de 500 eventos realizados, sendo prestigiados por cerca de 400 mil pessoas, sempre tendo o município de Botucatu como centro das ações da empresa.

A missão é a produção de eventos teatrais através de espetáculos de alto nível e proporcionando opção de entretenimento cultural de qualidade.

“A empresa está solidificada sobre valores morais e éticos como: respeito às diferenças e aos valores individuais, a liberdade de expressão e a legalidade”, diz Ferreira.