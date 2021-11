Feira Cultural da Demétria retoma atividades presenciais após 2 anos suspensa

Depois de 2 anos suspensa, por causa da pandemia de coronavírus, a Feira Cultura da Demétria retoma as atividades presenciais no próximo dia 13, sábado, das 15h00 às 19h0, com recomendação do uso de máscaras.

“Mais que um evento, uma iniciativa Auto Gerida por um Coletivo. Mais que uma Feira, um Suporte a todos que oferecem produtos e serviços a partir de suas próprias habilidades. Nela não há revendas, nem Exploração do trabalho alheio”, disse uma das organizadoras.

A feira é realizada ao ar livre e preza muito pela integração com o ambiente. São oferecidos produtos não transgênicos e sem agrotóxicos, produzidos pela própria comunidade que mora no bairro.

Haverá ainda apresentação de percussão e dança e um bosque da leitura, para incentivar a prática em crianças e adultos.

“Em nossa feira não há lugar para Racismo, ou qualquer outro veneno. Mais que um lugar de encontros, é social. Nela interagimos baseados em princípios, culturais e ambientais de preservação. Os Presentes que você encontra aqui tem alma. Os alimentos que você come aqui, foram feitos com amor. O tempo que você passa aqui, é preenchido de sentidos”, finalizou.

Com a retomada presencial, as datas são todo segundo sábado do mês no bairro Demétria, Botucatu. A Feira Cultural da Demétria surgiu do movimento comunitário dos moradores do bairro e hoje é tradição.

Além de ser uma feira livre, conta com espaço familiar e receptivo às crianças.

