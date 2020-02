Exposição “Histórias a Respeitar” do MuHP tem novidades

O MuHP, Museu Histórico e Pedagógico “Francisco Blasi” adicionou novas biografias na exposição Histórias a Respeitar: são as de Maria Jacomino Vendito e Jesumina Domene Dal Farra. Ambas foram homenageadas como patronesses de escolas de tempo integral em Botucatu, nos bairros Jardim Itamarati e Jardim Maria Luiza, respectivamente.

Maria Jacomino Vendito, carinhosamente chamada de “Mariazinha”, foi professora por muitos anos e uma das fundadoras da União das Damas de Caridade. Foi membro do Conselho Municipal de Assistência Social. Em sua Biografia o amor e dedicação ao próximo são características marcantes. Faleceu em 2017 e deixa muitas saudades, além de uma história de vida inspiradora.

Jesumina, esposa de Gastão Dal Farra, foi professora, escritora e poeta. Participante de grupos culturais e assistenciais, Jesumina foi muito ativa e presente na comunidade de Botucatu. Mãe de quatro “Marias” (Maria Lúcia, Maria Sílvia, Maria Márcia e Maria de Fátima), Jesumina é muito querida nas memórias indeléveis de seus inúmeros alunos, parentes, amigos e amigas.

A exposição “Histórias a Respeitar” apresenta biografias de mulheres que foram homenageadas nomeando logradouros públicos, escolas e instituições de Botucatu. São cópias de documentos que podem ser manuseadas pelos visitantes, que também escolhem a trilha sonora da exposição a partir de discos de vinil.

No centro da sala, o MuHP instalou uma máquina de escrever que pode ser usada para deixar relatos, memórias, histórias e pensamentos. Os textos, que já ultrapassam o milhar, permanecem na exposição e farão parte do acevo do MuHP.

O MuHP funciona de segunda à sexta, das 9 às 17 horas.

Serviço:

MuHP – Museu Histórico e Pedagógico Francisco Blasi

Rua General Telles, 1738 – Centro – Botucatu/SP

Telefone: 14-38111480 – museuhistórico@botucatu.sp.gov.br

instagram: @muhpbotucatu

facebook: muhpbotucatu