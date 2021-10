Exposição “Birds na Pina – Aves de Botucatu” já está aberta para visitação

A exposição de fotografias “Birds na Pina” já está aberta ao público. Os visitantes poderão contemplar imagens de cerca de 70 espécies de aves que vivem em Botucatu, registradas por diversos fotógrafos.

Promovida pela Secretaria Adjunta de Turismo, a exposição oferece aos seus visitantes experiências interessantes, como uma mostra de comedouros caseiros, vídeos sobre o tema e cantos de aves disponíveis no espaço audiovisual, jogo da memória exclusivo, painéis sobre os biomas locais e tótens de pássaros gigantes.

Quem passar por lá também poderá vivenciar a experiência de entrar em uma gaiola humana, e participar de oficinas, passarinhadas, rodas de conversa, visitas guiadas, contações de histórias e encontros com os fotógrafos e outros convidados.

No próximo sábado, dia 30, às 11h30, no espaço da exposição, será feito o lançamento do “Guia de aves da Demétria 2”, de Gersony Jovchelevich, que apresenta 76 novas espécies locais, todas ilustradas com fotos e breves informações para facilitar e estimular a observação.

A obra traz ainda dicas e orientações de convivência com as aves e uma amostra da arte de pequenos observadores que se sentiram motivados a registrar, em fotos ou desenhos, a beleza das espécies que nos visitam.

A exposição “Birds na Pina” seguirá até o dia 30 de janeiro de 2022, na Galeria Fórum das Artes, da Pinacoteca, e pode ser visitada de quarta-feira à sexta-feira, das 8h30 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 11 às 17 horas, com entrada livre e gratuita.

Mais informações

Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant, 228-470, Vila Jahu

Telefone: (14)3811-1490

E-mail: [email protected]