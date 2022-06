Experimento cênico “NUM PISCAR DE OLHOS” será apresentado neste sábado, dia 11, em São Manuel. O evento será na Estação Ferroviária e a entrada é gratuita.

A iniciativa do experimento cênico aberto ao público é uma característica da Cia Poética, que tem preocupação com a experiência teatral. E traz a possibilidade de o espectador ver o processo de criação em construção, mais de uma vez, e observar a evolução do trabalho da atriz e do espetáculo teatral.

A obra teatral da Cia Poética é um solo atuado pela atriz Giovanna Hernandes e dirigido por Elias Pintanel. Já foi apresentado na cidade de Botucatu em locais diferenciados, como a Estação Ferroviária, Teatro Municipal e Casa da Juventude.

No entanto, esta obra reflete ainda mais a atualidade que estamos vivenciando com o conflito no leste Europeu.

O espetáculo “Num piscar de olhos” narra a história de Dona Helena, avó materna da atriz, descrevendo sua trajetória e da família russa vinda para o Brasil na primeira metade do Séc. XX durante a 2ª Guerra Mundial. Esse exercício teatral revela ao mesmo tempo a trajetória de sua família materna e o próprio processo de criação do solo.

O solo desperta no espectador, através da figura da avó, sentimentos de afetividade e reconhecimento de suas origens. O movimento de diáspora dessa população inserida no contexto de guerra suscita identificação dos sentimentos e emoções do espectador.

Finalmente através do olhar das mulheres da família representadas durante a encenação, fica evidenciado histórias femininas muitas vezes subjugadas pela sociedade patriarcal.

Serviço: solo teatral “Num piscar de olhos”

Data: 11/06 às 20h00

Duração: 60 minutos

Gênero: autobiografia

Classificação: 14 anos

Local: Estação Ferroviária de São Manoel

Ingressos: Entrada Gratuita

Sujeito à lotação: 80 lugares

Link do teaser do espetáculo: https://www.youtube.com/watch?v=BIGTx6P5apc I https://www.youtube.com/watch?v=l-m6vZwhJok

