Espetáculo circense realiza apresentação e oficina gratuita em Botucatu

O espetáculo circense Altissonante fará apresentação gratuita em Botucatu no dia 14 de março. Altissonante foi selecionado pelo Edital Proac para Circulação de Espetáculos Circenses e passará pelas cidades de Carapicuíba, Piracaia, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba e Botucatu.

Em cada uma das 7 cidades será realizada uma apresentação gratuita do espetáculo e uma oficina de circo com ênfase nas artes do corpo.

A encenação do espetáculo solo da artista circense Lu Menin expõe suas virtuoses acrobáticas e traz no roteiro importantes temas sobre o feminino. Ela constrói a própria trajetória em um aparelho que chamamos de Aereotório – uma estrutura autoportante em forma de oratório.

O espetáculo se apropria das artes do circo através das técnicas de parada de mãos e acrobacias aéreas, mas também constrói sua dramaturgia com canto, dança e teatro físico. Todos esses elementos são abraçados pela estética barroca que nos remete aos oratórios e às obras sacras do século XVIII, repletas de rococós, cores e informações visuais.

Não atoa, a artista que é natural das Minas Gerais, traz no seu imaginário toda a riqueza da arte das cidades históricas, e no momento que decide e se apropria de sua criação solo, todo esse repertório chega com ela pelo olhar feminino de mulher, mãe, esposa e circense.

Sinopse Altissonante

Um solo de Lu Menin, traz uma linguagem multifacetária do circo, através das técnicas de parada de mãos, acrodança, junto com o canto, a dança e o teatro físico. Um espetáculo que trata das inquietações da mulher moderna, com todas as batalhas diárias, os ideiais e as formas de lidar com essa necessidade de ser várias mulheres em uma só. Tudo isso com uma delicadeza estética e um olhar crítico de como a sociedade lida com essa mulher completa, dona de sí e com total controle do mundo em que vive.

Oficina

O Corpo Acrobático: a oficina será coordenada por Lu Menin, com o principal objetivo de apresentar aos participantes os caminhos físicos que a levaram ao resultado do espetáculo. O conteúdo é a base do estudo aprofundado sobre as práticas circenses em relação ao corpo presente do artista. Durante 3 horas/aula, os participantes terão contato com:

– Base de acrobacia de solo, exploração de diferentes apoios, inversões (apoios sobre as mãos), elementos básicos, sequências acrobáticas.

– Despertar da atenção e prontidão física de coordenação motora fina.

Apoios e suspensões, assim como capoeira e dança, abrindo caminho para o corpo versátil e sua pluralidade de expressão.

Limite máximo de alunos: 20

Faixa etária: a partir de 15 anos

Seleção: pré seleção feita por Lu Menin. Inscrições: enviar currículo breve e carta de intenção para o e-mail: ciabanarbo@gmail.com, até dia 10 de março.

FICHA TÉCNICA:

Elenco: Lu Menin

Direção artística: Lu Lopes

Assistente de direção: Maíra Campos

Coreografia: Marina Abib e Letícia Doretto

Preparação vocal: Ju Cassou

Treinador técnico: Paulo Maeda

Direção Técnica: Pablo Nórdio

Cenografia: Lu Menin, Lu Lopes, Dodô Giovanetti e Pablo Nórdio

Figurino e trilha sonora: Lu Menin e Lu Lopes

Edição de áudio: Arturo Cussen

Produção executiva: Cristiani Zonzini

Assessoria de imprensa: Fabio Camara

SERVIÇO APRESENTAÇÃO:

LOCAL: Botucatu – Mirante das Artes (Rua Major Mateus 249, 2º andar – Vila dos Lavradores), 200 lugares. Acesso a deficiente.

DATA: 14/03, (Sábado 20h)

INGRESSOS: Gratuito

INFORMAÇÕES: 14 3361 0059 / mirantedasartes@hotmail.com

DURAÇÃO: 40 minutos

CLASSIFICAÇÃO: 10 anos

SERVIÇO OFICINA:

LOCAL: Botucatu – Mirante das Artes (Rua Major Mateus 249, 2º andar – Vila dos Lavradores), 20 lugares.

DATA: 13/03, (Sexta 18h30 – 21h30)

INGRESSOS: Gratuito

INFORMAÇÕES: producaostupenda@gmail.com

DURAÇÃO: 180 minutos

CLASSIFICAÇÃO: a partir de 15 anos