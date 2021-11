Educação musical: Unesp FM lança ‘UnesPiano’; Botucatu foi contemplada

A Unesp FM lança, nesta terça-feira (16), a série especial “UnesPiano”, que mostra como a Rede Colaborativa, projeto de extensão do Instituto de Artes da Unesp, promove recitais-aula com o objetivo de estimular a divulgação da música de concerto ao piano e do ensino de piano.

O programa também revela como um projeto de extensão universitária contribui para a formação e inspiração de alunos do Ensino Médio de escolas do interior paulista. Composta por sete episódios, a série será veiculada na emissora até 24 de novembro, sempre no mesmo horário, às 12h.

A série, que é uma produção da equipe de jornalismo com reportagens e pesquisa feitas por Janice Sato, destaca a relevância de um projeto de extensão universitária de uma das maiores universidades públicas, a Unesp. Esta iniciativa atende duas vertentes: democratizar o ensino de piano e a prática da performance pianística entre os alunos da rede pública de ensino dos municípios do interior paulista e também ativar a rede de instrutores de música para fomentar a plataforma cultural brasileira, por meio da diversidade musical e de pesquisas colaborativas.

Nos encontros, é apresentada a produção de piano de discentes, docentes e egressos da universidade. A coordenação é da profa. dra. Anna Cláudia Agazzi, docente do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unesp. Todos os boletins estarão disponíveis diariamente no site da Unesp FM.

Impacto musical

Os episódios trazem depoimentos do pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, Prof. Raul Borges Guimarães, que compartilha a experiência musical dele na infância. O piano teve uma repercussão positiva durante 8 anos da vida do professor.

A série também traz a relevância deste projeto, que foi inspirado pela vontade da coordenadora profa. Anna Claudia Agazzi em levar a música dentro da sala de aula. As demais entrevistas pontuam a vivência dos egressos com relação ao “UnesPiano”.

São eles: Vinicius Duraes, que destaca o desafio de voltar a tocar em público durante a pandemia; Gilberto Peixoto, aluno do terceiro ano, que comenta sobre as apresentações musicais baseadas em pesquisas coletivas sobre prelúdios do compositor francês Debussy; Rayan Arranna, que está em Portugal e compartilha sua vivência pessoal; Lorraine Gregório, que esclarece como funciona a dinâmica de ensino da música em sala de aula e como os alunos recebem o conteúdo; Fernando Biral, coordenador do projeto UnesPiano em Botucatu, que também é pianista e está se graduando em Regência.

O objetivo da série de reportagens é revelar que iniciativas da comunidade acadêmica beneficiam local e regionalmente a sociedade e incrementam a formação intelectual e cultural. A proposta é apresentar depoimentos de diversos atores envolvidos neste processo de aprendizado do ensino de piano: como conectar alunos da rede pública de ensino com as composições nacionais e estrangeiras executadas em concertos e teatros, locais frequentados majoritariamente pela população de maior renda; e também como o ensino pianístico contribui para diminuir a desigualdade educacional e fortalecer a diversidade musical brasileira.

Os encontros realizados pelo projeto “UnesPiano” abordam questões como diversidade cultural, apropriação cultural, gênero e raça dentro do contexto da música erudita, apresentando aos alunos compositores de várias partes do mundo.

Em 2021, Botucatu e Jundiaí foram os municípios contemplados. Em Botucatu, o trabalho foi realizado na Escola Municipal de Tempo Integral Maria Jacomino Vendito. O projeto conta com o envolvimento de egressos da Unesp, docentes, pesquisadores, integrantes de bandas sinfônicas e professores de música.

A série “UnesPiano” terá sete episódios, que serão veiculados de 16 a 24 de novembro (exceto aos finais de semana, nos dias 20 e 21), Os ouvintes podem acompanhar pela 105,7 FM (região de Bauru) e no site http://www.radio.unesp.br (ícone “ouvir ao vivo”).

