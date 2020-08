Drive-in no Shopping Botucatu terá Stand Ups e peça infantil no fim de semana

Nos dias 28, 29 e 30 de agosto o estacionamento do Shopping Botucatu recebe mais uma vez um evento Drive-In, está será a terceira edição desse formato de evento na cidade, sempre realizado no Shopping em parceria com a Ferreira Eventos Culturais. A novidade desta edição é um dia voltado especialmente para as crianças, onde as famílias poderem se divertir com espetáculos Infantis, comenta Wagner Ferreira da produção do evento.

A programação começa na sexta dia 28 com o comediante Rafael Cortez (CQC, Vídeo Show), no sábado dia 29 atrações em dose tripla com a “Cia do Stand Up”, formada por Oscar Filho (CQC), Gustavo Pompiani, Guto Andrade o encerramento desta edição será no domingo dia 30 com o evento “Tarde Criança” com; A Bela e a Fera em Cordel, Contação de História, Cloun (Palhaços).

A capacidade será para apenas 250 carros e as vagas tem valor a partir de R$ 15,00 por veículo. As vagas já podem ser adquiridas pelo site MegaBilheteria.com ou nas Lojas Roth, mais informações pelo Whats (14) 9.9833-6199.

Está sendo preparado para você e sua família mais um fim de semana muito agradável no estacionamento do Shopping; Palco, Som, Iluminação, Telões com filmagens ao vivo, transmissão do som direto no rádio do seu carro, comida e bebidas poderá ser solicitada via whatsapp ou pelo sistema Marketplace através do site do Shopping, com os restaurantes da praça de alimentação entregando diretamente no carro.

Para o conforto e segurança de todos esse evento estará respeitando todas as determinações e orientações sanitárias vigentes no momento!

As apresentações são todas ao vivo no palco do evento e não será é permitido sair do carro durante o evento, a única exceção é ir ao banheiro.

📝 #SERVIÇO

RAFAEL CORTEZ “StandUp Antivírus”

Datas: 28 de agosto – sexta-feira

Horário: 20h (abertura portão às 19h)

Gênero: Comédia DRIVE-IN

Duração: 70 min

Classificação: 12 anos

Local: Estacionamento Shopping Botucatu (entrada pela portaria principal)

CIA DO STAND UP – Oscar Filho (Ex- CQC), Gustavo Pompiani, Guto Andrade.

Datas: 29 de agosto – sábado

Horário: 20h (abertura portão às 19h)

Gênero: Comédia DRIVE-IN

Duração: 70 min

Classificação: 12 anos

Local: Estacionamento Shopping Botucatu (entrada pela portaria principal)

TARDE CRIANÇA

A Bela e a Fera em Cordel + Contação de História + Cloun (Palhaços)

Cia Chafariz de Teatro

Datas: 30 de agosto – domingo

Horário: 17h (abertura portão às 16h)

Gênero: Infantil DRIVE-IN

Duração: 90 min

Classificação: Livre

Local: Estacionamento Shopping Botucatu (entrada pela portaria principal)

.

➡ #Pontos_venda

– online: www.MegaBilheteria.com

– Lojas Roth (Amando e Shopping)

InfoWhats: (14) 9.9833-6199

VALORES:

*CLIENTES UNIMED* ((obs: pelo menos 1 pessoa do carro deve apresentar o Cartão do Plano de Saúde Unimed))

VAGA para Carro com 2 pessoas R$ 15,00.

VAGA para Carro com 3 pessoas R$ 20,00.

VAGA para Carro com 4 pessoas R$ 30,00.

Tipos de Ingressos:

*COMUM*

VAGA para Carro com 2 pessoas R$ 25,00.

VAGA para Carro com 3 pessoas R$ 30,00.

VAGA para Carro com 4 pessoas R$ 40,00.

INSTRUÇÕES:

– PROIBIDA A ENTRADA COM COMIDA OU BEBIDA

– Apresentar na entrada do evento, Voucher da Compra (tela do celular) com o RG (ou CNH) do titular da compra.

– Proibido sair de dentro do carro. (exceto ir ao banheiro, 1 pessoa por vez)

– Cada Vaga Adquirida é correspondente a 1 carro com capacidade conforme o ingresso adquirido.

– Acesso ao interior do Shopping estará fechado.

– Proibido buzinar ou ligar os faróis.

– O estacionamento do Carro será orientado pela equipe organizadora.

– Alimentação poderá ser solicitada via Delivery somente para os restaurantes do Shopping

– Quem não cumprir essas ou outras determinações do evento terá seu carro será retirado.

– SUVs e Caminhonetes estacionamento em conjunto para não atrapalhar visão de demais carros.

– Proibida entrada: Motos, Peruas, Vans, Caminhões, somente carros de “passeio”, proibido utilitários.