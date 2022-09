Domingo tem apresentação de jazz na Igreja de Rubião Júnior

Dando continuidade a ativação dos pontos turísticos em Botucatu, a Secretaria Adjunta de Turismo em parceria com a Secretaria de Cultura traz aos botucatuenses e turistas, mais uma apresentação de Jazz com o músico Samuel Ramos.

Os apreciadores de boa música poderão acompanhar o Pôr do Sol ao som de Sax no ponto mais alto de Botucatu, no mirante da Igreja de Santo Antônio em Rubião Júnior, neste domingo, 18, às 17 horas.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Cultura

Rua General Telles, 1040 – Centro (Prédio da Pinacoteca Fórum das Artes)

Telefone (14) 3811-1470



Secretaria Adjunta de Turismo

Rua Benjamin Constant, 470 – Vila Jaú (Estação Ferroviária)

Telefone: (14) 3811-1490

Compartilhe esta notícia