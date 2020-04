D.I.E.: polêmico clipe que foi banido do Youtube em 2016 é relançado na plataforma de vídeo

Após quatro anos de seu banimento no YouTube, o polêmico videoclipe da banda D.I.E., finalmente retorna a plataforma de vídeo e pode ser novamente conferido pelos fãs do grupo.

O vídeo sofreu processo após um ex- empresário da cidade de Botucatu, que à época havia concedido sua empresa de cimento para as filmagens do clipe, pouco tempo após receber o vídeo em premier e aprová-lo, entrou em contato com os músicos da D.I.E., solicitando que o mesmo fosse retirado do ar.

Na época, ele afirmou que a comunidade de sua igreja havia assistido ao clipe e que as pessoas ficaram indignadas. Com o processo arquivado, a banda reativou o vídeo, que está no link abaixo.