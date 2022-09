Curso gratuito de fotografia para mulheres está com inscrições abertas

Proposta do projeto é descomplicar e incentivar o acesso de mulheres, cis ou transgêneras, à arte da fotografia

Voltado para sensibilização artística e leitura questionadora de fotografias, o Projeto RevEla realiza curso grauito de introdução à fotografia voltado para mulheres jovens e adultas, cis ou transgêneras nos dias 08, 09, 10 e 11 de setembro no Centro Max Feffer, em Pardinho/SP.

O projeto pretende criar um ambiente confortável para que as participantes troquem sobre o sentimento de ser mulher, ser mulher artista, ser mulher que fotografa, ser mulher que lê imagens e opina sobre elas.

“A proposta é descomplicar e incentivar o acesso de mulheres à arte da fotografia, por meio da experimentação e do estudo da história da linguagem, com enfoque para artistas mulheres”, explica Patricia Ceschi, idealizadora do projeto.

As atividades do RevEla serão realizadas de forma híbrida, com aulas teóricas online e aulas práticas presenciais. As aulas teóricas serão ministradas por Marcela Tiboni e serão disponibilizadas através da plataforma YouTube, propondo a investigação e leitura de imagens, discussões sobre recortes históricos e

geográficos, técnicas e estilos.

As aulas práticas serão realizadas presencialmente no Centro Max Feffer, ministradas por André Spinola e Castro, com exercícios de experimentação de enquadramento, diferenças de cor, luz e sombra e possibilidades do olhar de quem fotografa.

Ao final do curso, as participantes montarão uma exposição coletiva no Centro com as obras produzidas, que ficará disponível para visitação do público até o dia 09 de outubro de 2022.

Serviço

Aulas teóricas online com link do YouTube exclusivo para as participantes inscritas Aulas práticas no Centro Max Feffer nos seguintes dias e horários:

08 e 09 de setembro das 14h às 17h

10 de setembro das 9h ao meio dia e das 14h às 17h

11 de setembro das 9h ao meio dia

Inscrições aqui

Centro de Cultura Max Feffer

Praça Ademir Rocha da Silva, Pardinho – SP

(14) 3886-1104

Compartilhe esta notícia