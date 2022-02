Cultura abre processo seletivo para Orquestra Jovem Municipal de Botucatu

Podem se inscrever crianças, adolescentes e ex-alunos de projetos musicais do município, com idade limite de 21 anos. Inscrições seguem até o dia 12 de março.

A Secretaria Municipal de Cultura de Botucatu está recebendo inscrições para o credenciamento ao processo seletivo para a Orquestra Jovem Municipal. As inscrições seguem até o dia 12 de março.

Podem se inscrever crianças, adolescentes e ex-alunos de projetos musicais do município, com idade limite de 21 anos e que possuam formação musical intermediária ou avançada nos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, clarinete, oboé, fagote, saxofone alto, saxofone tenor, trompa, trompete, trombone, eufônio, tuba, piano e percussão.

Os interessados no credenciamento deverão preencher o formulário online. Os testes ocorrem no dia 14 de março, às 17h, no Teatro Municipal Camillo Fernandez Dinucci, localizado na Praça Coronel Rafael de Moura Campos, no Centro.

A Orquestra Jovem é parte da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e tem como objetivo principal a preparação de jovens músicos para o trabalho em conjunto.

Compartilhe esta notícia