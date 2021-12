Confira as últimas apresentações do Botucatu Luz 2021

O Botucatu Luz 2021, evento natalino que já virou tradição na cidade, trouxe a toda a comunidade botucatuense um calendário repleto de apresentações artísticas e culturais em vários locais. Confira as últimas apresentações no período de 20 a 22 de dezembro:

20/12 (segunda-feira)

OSMB – Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h, no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”;

21/12 (terça-feira)

OJMB – Orquestra Jovem Municipal de Botucatu

– às 20h, no Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci”;

22/12 (quarta-feira)

Artistas in Concert

– às 18h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

Camerata Les Ensembles Coral e Orquestra

– às 20h, na Catedral de Botucatu.

A realização do Botucatu Luz 2021 pela Prefeitura, conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Associação das Empresas do Distrito Industrial 3, da Centroflora, Ecovita Incorporadora e Construtora, Berimbau, LTM Chicotes Elétricos, Moura Leite Loteamentos, Pacaembu Construtora, Panelão Supermercados e Transportadora Phenix.

Compartilhe esta notícia