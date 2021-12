Confira a programação Botucatu Luz 2021 para a semana de 6 a 12 de dezembro

Até o dia 22 de dezembro, o Botucatu Luz 2021 traz a toda a comunidade botucatuense um calendário repleto de apresentações artísticas e culturais em vários locais. Confira abaixo a programação para a semana de 6 a 12 de dezembro:

06/12 (segunda-feira)

L’orchestra

– às 20h30, na Pinacoteca Fórum das Artes;

07/12 (terça-feira)

Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h, na Praça Cavalheiro Virgínio Lunardi (Praça do Bairro);

08/12 (quarta-feira)

Banda Marcial do Santa Marcelina

– 19h30 às 20h20, na Rua Amando de Barros;

11/12 (sábado)

Núcleo Joanna De Ângelis – Projeto Musicalizando

– às 11h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

Abertura da Exposição Fotográfica “Sonhos de Liberdade” de Malu Ornelas

– às 13h, na Praça da Pinacoteca Fórum das Artes;

Sementes Livres Hi-Fi

– das 16h às 21h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

12/12 (domingo)

Batalha da Cuesta

– às 14h e 19h, na Plataforma da Estação Ferroviária de Botucatu;

A realização do Botucatu Luz 2021 pela Prefeitura, conta com o apoio do Fundo Social de Solidariedade, da Associação das Empresas do Distrito Industrial 3, da Centroflora, Ecovita Incorporadora e Construtora, Berimbau, LTM Chicotes Elétricos, Moura Leite Loteamentos, Pacaembu Construtora, Panelão Supermercados e Transportadora Phenix.

