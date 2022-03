Evento é promovido pela parceria entre o Projeto Reconduz e imigrantes venezuelanos residentes na cidade

“Conexão Brasil-Venezuela” acontece neste final de semana na Pinacoteca, em Botucatu

Para quem está buscando um programa diferente para o final de semana, a dica é visitar a Pinacoteca de Botucatu. Neste sábado e domingo, o espaço estará aberto para sediar o evento “Conexão Brasil-Venezuela”.

Promovido por meio de uma parceria entre o Projeto Reconduz e imigrantes venezuelanos, o encontro terá mostra de gastronomia, música, dança, poesia e cultura.

A realização faz uma conexão com a exposição “Migrações à mesa”, resultado de um trabalho conjunto da Pinacoteca com o Museu da Imigração do Estado de São Paulo.

Do lado de dentro da Pinacoteca, os visitantes terão a oportunidade de fazer um passeio histórico sobre as origens da gastronomia brasileira, passando pelas memórias de famílias de imigrantes que vieram até o Brasil e que aqui desenvolveram e adaptaram novos hábitos culinários, confraternizações e tradições.

Já ao lado de fora, a história será contada em tempo real: os imigrantes venezuelanos que hoje residem na cidade mostrarão como são a cultura e seus hábitos, além de como adaptam alguns ingredientes, técnicas, receitas e costumes ao contexto brasileiro.

O evento tem o apoio da Secretaria de Cultura de Botucatu e Pinacoteca.

Projeto Reconduz

O Projeto Reconduz nasceu em 2021, por meio de uma iniciativa de alunos do Colégio Santa Marcelina, cujo objetivo é oferecer apoio a refugiados e imigrantes.

Ao longo do ano, se tornou um movimento da sociedade civil mobilizado em auxiliar os imigrantes e refugiados residentes em Botucatu e região, atuando na busca pelos direitos dessa população e promovendo ações para integrar essas pessoas à cultura e à comunidade local.

O Projeto trabalha com metas determinadas a partir do contato direto com os imigrantes, priorizando, por exemplo, a assistência jurídica, a regularização migratória, a educação e a empregabilidade.

No escopo da iniciativa, estão ainda outras propostas como a promoção de ações e intervenções culturais, a capacitação profissional e a sugestão de políticas públicas que promovam os direitos dos imigrantes.

