Como baixar vídeo do TikTok e compartilhar com os amigos

Seja no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp… Não importa a rede social usada, quem não gosta de encontrar vídeos interessantes e engraçados para compartilhar com os seus melhores amigos, não é mesmo? O TikTok, por exemplo, é conhecido por ter vários conteúdos criativos e divertidos, perfeitos para compartilhar com o grupo de amigos e ouvir muitas risadas.

Mas, embora a plataforma ofereça aos usuários a opção de fazer download do vídeo que estão assistindo, essa função ainda é bem limitada e não permite liberdade para mudar as configurações do vídeo.

A melhor solução nesse caso seria então usar um aplicativo para Baixar Vídeos do TikTok, que pode ser feito de forma rápida e fácil. Mas talvez você possa estar se perguntando…

Por que usar um aplicativo para baixar vídeos do TikTok?

Mesmo que você possa baixar o seu vídeo favorito direto do TikTok, é impossível alterar as configurações de resolução e formato de arquivo dele, o que pode atrapalhar quem deseja baixar vários vídeos para compartilhar com os amigos. Alguns vídeos podem se tornar pesados demais, por exemplo, ocupando mais espaço no celular e não permitindo que você baixe outros.

Por isso, quem precisa fazer muitos downloads para compartilhar nas redes sociais irá encontrar complicações pela frente. Para não sofrer com isso, conte com o Snaptube para baixar áudio do tiktok!

Com o app para celular do Snaptube, você tem a possibilidade de configurar a resolução do seu vídeo da forma como quiser. Além disso, também é possível transformá-lo em áudio ao convertê-lo para MP3. Com isso, você poderá compartilhar vídeos com o grupo da família sem nenhuma complicação.

Ficou curioso para saber como baixar vídeos do TikTok com um aplicativo para compartilhar com os amigos? Então descubra mais abaixo com o nosso passo-a-passo rápido!

Passo-a-passo: como baixar video do TikTok para compartilhar na internet

Agora que você já sabe que é sim possível baixar vídeos do TikTok de forma totalmente gratuita, descubra como fazê-lo com as etapas abaixo e compartilhe risadas com os amigos.

Passo 1: Copie o link do vídeo escolhido

Você encontrou um vídeo muito engraçado e gostaria de compartilhar com os seus amigos e familiares? Então o primeiro passo a se fazer é copiar o link URL do vídeo. O TikTok, assim como várias outras plataformas, disponibiliza uma opção já programada para copiar o link de forma rápida.



Caso você queira baixar video tik tok iphone, você também pode usar a barra de pesquisas dentro do Snaptube.

Passo 2: Acesse o Snaptube

Com o link em mãos, acesse o aplicativo do Snaptube previamente instalado em seu celular. Após isso, dentro do próprio Snaptube, insira o link do vídeo escolhido na barra de pesquisa que irá aparecer na página inicial do app. Também é possível encontrar o seu vídeo ao pesquisar pelas palavras-chave dele.

Passo 3: Escolha o formato e a resolução do vídeo

Nessa etapa, será disponibilizado a você uma página para configurar as opções do download do seu vídeo. Aqui, você poderá escolher entre várias resoluções de vídeo diferentes e/ou formatos de arquivo. Ao escolher tudo e se certificar de que as configurações estão corretas,o download será feito de forma automática. Por isso, espere alguns instantes e logo o vídeo estará disponível em seu dispositivo.

Já terminou o download do vídeo? Então agora basta você encontrar o vídeo na pasta de arquivos do seu dispositivo e compartilhar com os amigos e família em qualquer rede social que quiser! Mostre os vídeos engraçados que você baixou ao seu grupo de amigos para rirem juntos.

