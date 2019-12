Comediante Mauricio Meirelles se apresenta em Botucatu neste domingo

O Humorista Maurício Meirelles estará em Botucatu neste domingo, 22, para a apresentação da comédia ‘STAND-UP + WEBBULLYING’. A classificação é de 14 anos e o espetáculo será a partir das 19 horas no Teatro Municipal. A peça tem 90 minutos de duração.

Entradas

-Meia: R$ 35,00 Professores (e funcionários do quadro escolar), Estudantes, Pessoas acima de 60 anos, Portadores de Deficiência e seu acompanhante (1).

-Unimed: R$ 35,00 (Cliente com o Cartão do Plano de Saúde)

-Inteira: R$ 70,00

Não será aceito Boletos ou Declaração de matricula, apenas Carteirinha de Estudante com foto e data de validade. Jovens de até 17 anos apresentar apenas o RG.

Pontos de venda

– Loja DALU (Dom Lúcio, 657)

– Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

– Online: www.MegaBilheteria.com

InfoWhats: (14) 9.9833-6199