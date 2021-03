Cláudio Lacerda celebra a identidade cultural brasileira em “Canções para acordar o Sol”

Nos três primeiros shows da temporada que será transmitida via Youtube, o cantador Cláudio Lacerda se une aos violeiros Neymar Dias e Rodrigo Zanc e ao acordeonista Toninho Ferragutti, e convidam o público a adentrar na memória e o coração de grandes compositores do Brasil. Em projeto virtual Cláudio Lacerda exalta a cultura do campo ao lado de grandes nomes da música

Um dos artistas mais importantes da música caipira contemporânea, o cantador Cláudio Lacerda se une a artistas consagrados em projeto virtual inédito, que será transmitido gratuitamente a partir do dia 04 de março de 2021 (quinta-feira), às 20h00, através do canal do Youtube do artista (www.youtube.com/ClaudioLacerdacantador)

Produzido pelo cantor, compositor e pesquisador Cláudio Lacerda, o projeto “Canções para acordar o Sol” retrata detalhes de sua trajetória musical, suas influências e reencontra grandes parceiros, apresentando canções autorais e releituras de grandes sucessos da música brasileira, influenciados pela cultura do campo.

A temporada começa em 04 de março (quinta-feira), às 20h00, com o show “Canções para Acordar o Sol”, que dá nome ao projeto e ao CD idealizado por Cláudio, junto com o jornalista e escritor Luís André do Prado, autor da biografia “Cacilda Becker: fúria santa” (2002) e “História da Moda no Brasil – Das Influências às Autorreferências” (lançado em 2011 em parceria com João Braga).

Neste show, o cantor recebe dois de seus parceiros na criação do disco. Neymar Dias, multi-instrumentista, compositor e arranjador, com sete discos lançados que transitam entre o popular, o erudito e por vezes, junta os universos com a viola caipira, como fez com a obra de Bach.

E o compositor, arranjador e um dos maiores acordeonistas brasileiros, Toninho Ferragutti, que com nove discos lançados, levou seu acordeon para a música de câmara, para o jazz e para o popular.

O público poderá conferir versões especiais de canções brejeiras de alguns dos maiores compositores da música popular brasileira, como Tom Jobim, Belchior, Gilberto Gil, Gonzaguinha, Ivan Lins e Milton Nascimento.

“Todos eles fizeram canções homenageando o Brasil rural, profundo, do interior. No repertório estão músicas como Correnteza (Tom Jobim e Luiz Bonfá), Galos, noites e quintais (Belchior), Sertaneja (Ivan Lins e Victor Martins) e Lamento sertanejo (Dominguinhos e Gilberto Gil)”, menciona Lacerda.

A temporada segue com o show “Homenagem à moda paulista”, no dia 11 de março (quinta-feira), às 20h00, com a participação da Banda Pé Vermêio. Unindo diferentes ritmos (cateretê, cururu, toada, guarânia, entre outros) e temáticas (religiosidade, romance, vida no campo e humor), o show é uma derivação do disco Alma Caipira (2007) e homenageia alguns dos maiores compositores da história da música caipira, todos oriundos do estado de São Paulo, onde o gênero tem sua origem.

“Este é um show que já faço há alguns anos e que ganhará uma versão especial dentro desse projeto, relembrando grandes compositores da música caipira da década de 30, 40 e 50 e contando para o público curiosidades sobre a obra de cada um deles”, complementa Lacerda.

No dia 18 de março (quinta-feira), às 20h00, Cláudio Lacerda e Rodrigo Zanc – artistas que participaram da última apresentação realizada por Pena Branca em vida – prestam uma homenagem a uma das duplas mais autênticas e amadas do universo caipira. O show “Tributo a Pena Branca e Xavantinho” viaja pela memória afetiva do público com canções que foram eternizadas pela dupla.

Com cinco discos lançados, Cláudio Lacerda tem em sua história pessoal e profissional parcerias com nomes importantes da cultura brasileira, tais como Dominguinhos, Renato Teixeira, Rolando Boldrin, Pena Branca, Tinoco, Neymar Dias, Mônica Salmaso, Paulo Simões, Alzira e Tetê Espíndola. Pesquisador apaixonado pela cultura brasileira, o artista disponibiliza uma série de shows inéditos em seu canal do Youtube (www.youtube.com/ClaudioLacerdacantador) até 08 de abril.

As ações fazem parte do projeto “Canções para acordar o Sol” contemplado no edital PROAC EXPRESSO LEI ALDIR BLANC Nº 39/2020.

FICHA TÉCNICA

Curadoria artística: Cláudio Lacerda | Criação: Ivete Nenflidio | Comunicação: Carretel Music | Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini

Agenda completa em: https://www.claudiolacerda.com.br/agenda

Onde assistir: www.youtube.com/ClaudioLacerdacantador

Assista o trailer em: https://youtu.be/DKIvy2DNr9Q

Canções para acordar o Sol: série de seis shows inéditos de Cláudio Lacerda e convidados

Classificação Livre – Grátis

Próximas atrações:

Quando: 04 de março de 2021 – Horário: às 20h00

Show: Canções para Acordar o Sol – Convidados: Neymar Dias e Toninho Ferragutti

Quando: 11 de março de 2021 – Horário: às 20h00

Show: Homenagem à moda paulista – Convidados: Marcelo Sarti, Moisés Shalon e Rodrigo Pinheiro

Quando: 18 de março de 2021 – Horário: às 20h00

Show: Tributo a Pena Branca e Xavantinho – Convidado: Rodrigo Zanc