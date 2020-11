Ciclo de conversas online sobre Teatro de Grupo no Interior de SP: Resiliência e Sustentabilidade

Lives discutem os aspectos que cerceiam “Ser” grupo de teatro no interior de São Paulo.

A partir desta sexta-feira (13) até domingo (15), diversos temas com foco em teatro de grupo serão debatidos em um Ciclo de Conversas Online, que contará com a participação de representantes com uma vivência rica em teatro de grupo com produções artísticas em cidades do interior de São Paulo. Esse ciclo de conversas tem como objetivo compartilhar com o público, estudantes de artes cênicas, técnicos em teatro e com outros grupos, temas que fazem parte do cotidiano de quem busca conseguir recursos tanto financeiro como políticas públicas que venham viabilizar e incentivar as construções artísticas, além de elencar os problemas e os enfrentamentos que os atores, diretores, trabalhadores do setor cultural principalmente autônomos e artistas independentes estão sofrendo neste momento de pandemia.

Com realização de Giovanna Souza e Companhia Segundo Piso esta ação é viabilizada com recursos do Fundo Municipal de Cultura de Botucatu em virtude de contemplação no edital “Olhar para Dentro”, os bate-papos acontecerão nos dias 13/11 e 14/11 às 17h e 15/11 às 14h e serão gratuitos e com emissão de certificado de participação a quem se interessar.

Giovanna, ressalta que a ideia deste projeto se iniciou durante um curso de Especialização em Produção Cultural em Artes Cênicas: Performance, Teatro, Dança e Circo, onde ao conversar com diversos docentes que vinham desse universo do teatro de grupo e como sempre se identificou com essa forma de expressão cultural percebeu que haviam poucas pesquisas sobre o tema dentro das artes cênicas e sob orientação da Prof. Dra. Alice Possani trilharam uma estratégia de estudo para levantar dados que viessem a ser relevantes cientificamente e também na prática, visto que nesse trabalho de conclusão de curso intitulado “Resiliência e sustentabilidade: desafios do fazer teatral de grupos de teatro do interior de São Paulo” diversos temas foram tratados, assim como nas conversas deste ciclo serão trazidos novamente em conjunto com novas questões que surgiram atualmente.

Como convidados participarão representando a Cia Beira Serra de Circo e Teatro (Botucatu/SP) o ator, palhaço, músico, produtor cultural e arte-educador

Fernando Vasques e a atriz/circense/dramaturga, pesquisadora e arte-educadora Mimi Tortorella, pelo Grupo Matula Teatro (Campinas/SP) a atriz, diretora teatral e docente no curso de artes cênicas da Unicamp a convidada Alice Possani, e finalizando no domingo a Cia do Trailler-Teatro em Movimento (São José dos Campos/SP) na pessoa do Ator e diretor teatral André Ravasco.

O evento Ciclo de conversas online sobre Teatro de Grupo no Interior de São Paulo, Resiliência e Sustentabilidade (Pré e em tempos de pandemia) abordará durante esses três dias tópicos como território que é a forma com a qual determinamos o espaço onde as construções acontecem e/ou são planejadas, as formas de organização e determinação das atividades realizadas; relação com público, sustentabilidade econômica, os fatores que geram a manutenção da resiliência de grupos de teatro mesmo sendo uma área com muitos percalços e a relação e percepção acerca das políticas públicas e leis de incentivo.

Para participar é só seguir a página da Companhia Segundo Piso e acessar as lives nas datas informadas, a quem se interessar haverá emissão gratuita de certificado de participação mediante preenchimento de lista de presença que será disponibilizada no momento da ação.

O objetivo principal desse Ciclo de Conversas, é devolver e manter a população, estudantes e artistas envolvidos no processo de construção do pensar a arte e dentro dela o teatro e suas manifestações como patrimônios culturais. A expressão cultural tem grande importância na construção da identidade das comunidades, bem como da sociedade em geral, sendo por meio delas que mantemos vivas as tradições, como também as debatemos trazendo reflexões sobre as relações humanas e tudo que a envolve.

A ideia é difundir e ampliar essa oportunidade de forma a alcançar outras cidades do interior de São Paulo para que se sintam convidadas a partilharem desse momento e inclusive contribuindo com as conversas.

Veja a programação completa:

· 13/11/2020 (sexta-feira) às 17h – Fernando Vasques e Mimi Tortorella (Cia Beira Serra de Circo e Teatro – Botucatu/SP)

· 14/11/2020 (sábado) às 17h – Alice Possani (Grupo Matula Teatro – Campinas/SP)

· 15/11/2020 (domingo) às 14h – André Ravasco (Cia do Trailler – Teatro em movimento – São José dos Campos/SP)

Todas as informações serão divulgadas na página da Companhia Segundo Piso (@ciasegundopiso – https://www.facebook.com/ciasegundopiso) dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected]