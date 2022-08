Centro Cultural de Botucatu comemora 80 anos

Celebração contou com ato solene e apresentação de vídeo sobre a história da instituição

Na última sexta-feira, 12, foi realizada a cerimônia em comemoração aos 80 anos de fundação do Centro Cultural de Botucatu. O evento contou com a presença de membros da diretoria do Centro, da Academia Botucatuense de Letras, além de autoridades do Município.

Entre as falas, foram apresentados trechos da história da entidade, que recentemente foi reestruturada com a reforma do espaço, readequação de sua biblioteca e organização de arquivos.

Em comemoração aos 80 anos, a Secretaria de Participação Popular e Comunicação elaborou um vídeo que conta a história da entidade ao longo das décadas.

Compartilhe esta notícia