Casa dos Caipiras de Pardinho ganha destaque nacional após publicação em revista de grande circulação

O Portal Casa dos Caipiras da cidade de Pardinho galga mais um degrau importante no cenário nacional. Criado há 5 anos pelo empresário Chico Almeida, o Portal da Cultura Caipira “Casa dos Caipiras”, além de informações do gênero também hospeda uma web rádio que mantém no ar em tempo integral uma programação musical genuinamente caipira que ocupa hoje o 1º Lugar no estado de São Paulo e 4º no Brasil, como Web Rádio Sertaneja, alcançando a marca de 74 mil acessos mensais, superando fronteiras internacionais com ouvintes em mais de 140 países.

Esta semana, a Revista Veja divulgou em nível nacional a Live que o Portal pardinhense estará veiculando da artista cantora e violeira Adriana Farias, que pelo renome da atração e potencial da Casa dos Caipiras atraiu muitos parceiros como Rozini e Cachaça Cabaré, ainda garantiu agenda no circuito Brahma Lives.

Muitos artistas e influenciadores como Sérgio Reis, Jackson Antunes, Divino e Donizete, Zé Henrique e Gabriel, Matogrosso (Matogrosso e Mathias), Laura (Leyde e Laura) e a caboclinha botucatuense karoline Violeira estão chamando público em suas redes sociais para essa super live que acontece na segunda feira próxima (8/06) às 19h que, com a concorrência de horários ainda é um dia alternativo que garantirá grande audiência conforme declara o Diretor Chico Almeida, destarte ainda, Adriana Farias ser no momento a grande estrela da música raiz na sucessão de Inezita Barroso na apresentação do lendário programa “Viola Minha Viola” da TV Cultura.

A cidade de Pardinho é uma grande referência já nessa área por ter criado em 2002 o FESMURP (Festival de Música Raiz de Pardinho) que se tornou palco cobiçado por quase totalidade dos grandes ídolos da música sertaneja raiz e iniciantes que buscam sucesso no mundo artístico, por ser um concurso de canções inéditas, os compositores investem forte em lançamentos de suas obras através de interpretes de alto gabarito musical nesse festival.

Destaca-se também como a Capital da Música Raiz, por imortalização de Adauto Ezequiel (Carreirinho) e da Moda de Viola “Ferreirinha” que marca fisicamente esse feito com um monumento na entrada da cidade e atuação do Instituto Jatobás em parceria com a Prefeitura Municipal para fomentar e manter viva a memória da cultura caipira que fortalece a identidade de um povo. Pardinho conta com Grupo de Violeiros e Cantadores, Grupo de Dança de São Gonçalo, Orquestra de Violeiros “Jovens da Cuesta”, Cururueiros, Catira e o Grupo “Caipiras da Cuesta” que cumprem agendas importantes em municípios da região, Sesc´s e Revelando São Paulo na capital por 3 anos consecutivos, comenta Sérgio Vieira coordenador do Centro Max Feffer – cultura e sustentabilidade, equipamento mantido pela parceria Instituto Jatobás e Prefeitura.

A live será dia 08/06 às 19h, com transmissão pelo Youtube da Adriana Farias e facebook dela e também Casa dos Caipiras, com retransmissão pela Web Rádio Casa dos Caipiras.