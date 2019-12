Cantata de Natal do NUTRAS será nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 20, será realizada a tradicional Cantata de Natal com o coral do Núcleo de Transformação Social (NUTRAS). As crianças se apresentam no prédio da pinacoteca. Às 19h30 haverá apresentação da Banda Municipal e, na sequência, às 20h00, a cantata tem início.

Com início no ano de 2017, como Cantata de Natal com as Crianças do Nutras, o evento caiu no gosto da população botucatuense, ao usar as janelas do prédio da pinacoteca para apresentação das crianças, antes mesmo da inauguração oficial.

Resgatando os valores culturais, a importância da família e com o grande número de pessoas presentes, o evento se tornou um marco para a cidade e toda região.

Sem fogos

Em respeito à população, animais, pessoas idosas e em tratamento de saúde, ou condições especiais, o NUTRAS comunica que não haverá queima de fogos de artifícios na apresentação do Musical de Natal.

O Nutras oferece atendimento a dezenas de crianças em e adolescentes no período oposto ao escolar. O intuito é evitar que esses jovens fiquem vulneráveis nas ruas em tempo ocioso. No projeto eles recebem duas refeições: café da manhã e almoço (período da manhã); almoço e café da tarde (período da tarde).

Também fazem aulas de música, xadrez e informática. Com o auxílio de uma educadora fazem as tarefas escolares e aprendem conteúdos importantes como higiene pessoal e assuntos curriculares.

O projeto funciona na Avenida Milton Aparecido de Oliveira, 48, Jardim Santa Elisa em Botucatu. O telefone é o (14) 3813-1180.

Neste ano, além das músicas, será somado ao espetáculo, a peça teatral Luz, que conta a história de uma família humilde, na qual sua filha Luzia, sonha com algo a mais para suas vidas e em seu sonho ela passa por diversos caminhos, personagens e aventuras procurando uma forma de “acender a sua própria estrela”.

O local receberá luzes especiais, que dará ainda mais encanto ao evento. A apresentação será gratuita e é aberta a toda população.