Botucatu terá shows tributos de Beatles, Queen e Elvis Presley na quinta-feira, 07

Botucatu terá na próxima quinta-feira, dia 07, o espetáculo ROCK OF THRONES. Serão três shows tributos na mesma noite com Queen, Beatles e Elvis Presley.

O espetáculo será no Teatro Municipal, a partir das 20 horas.

#SERVIÇO

Data: 07 de Outubro de 2021 – quinta

Horário: 20h (proibida entrada após o início do espetáculo)

Gênero: Show Tributo

Duração: 100 minutos

Classificação: 10 anos

Local: Teatro Municipal

#INGRESSOS (poltronas numeradas)

Meia: R$ 40,00 (professores, estudantes, pessoas + 60 Anos)

Unimed: R$ 40,00 (Cliente com o Cartão do Plano de Saúde)

Antecipado: R$ 60,00 (Para todas as pessoas que comprarem antecipadamente | promoção válida por tempo limitado)

Inteira: R$ 80,00

#PONTOS DE VENDA

– Lojas Roth (Shopping Botucatu ou R. Amando de Barros, 497)

– online: www.MegaBilheteria.com

– Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

InfoWhats: (14) 9.9833-6199

#ESTUDANTES

Apresente Carteirinha da UNE ou “ID ESTUDANTIL” (será validado na entrada no evento)

OBS: não serão aceito Boletos ou Declaração de matricula, apenas Carteirinha de Estudante com foto e data de validade. Jovens de até 17 anos apresentar apenas o RG.

#PROCEDIMENTOS

Evento realizado em conformidade com o decreto municipal 12.112, de 15 de outubro de 2020.

– Obrigatório o Uso de Máscara durante todo o evento.

– Atenção: ao selecionar o seu lugar, observe que há poltronas individuais e duplas (recomendado para membros da mesma família).

– Os assentos disponíveis estão com distanciamento exigido e não será permitido sentar nos assentos bloqueados.

– Na entrada do Teatro será disponibilizado álcool em gel 70% e feita a medição de temperatura. Todas as dependências serão higienizadas antes de cada espetáculo.

– Os ingressos devem ser apresentados da tela do celular, diretamente na entrada do teatro.

#SINOPSE

O Rei do Rock, os Meninos de Liverpool e a Banda da Rainha se uniram em um espetáculo único! Um show que promete trazer os Reis do rock aos seus devidos lugares, seus tronos no Palco!

Focados em trazer a época de reinado do rock dos anos 60, 70 e 80, Rock of Thrones traz as bandas de Adam Roman (Elvis Presley), Beatles Cavern Club (The Beatles) e Antônio Lobato (Queen) que através da fidelidade de apresentação, performance e canto, prometem fazer com que os fãs vivam novamente a experiência de verem os reis do rock nos palcos novamente!

Produzido em um formato de 3 shows em uma noite, Rock of Thrones, começa com o clássico Rock’n Roll dos Beatles, passando pelos emocionantes hits de Elvis Presley até os contagiantes sucessos do Queen.

Terminando com uma homenagem incrivel para seus fãs. Com duração aproximada de 100 minutos, Rock of Thrones fará os amantes do rock se sentirem verdadeiramente diante dos tronos dos Reis do Rock.