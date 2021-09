Botucatu terá show de tributo ao Queen na sexta-feira, dia 24

Botucatu receberá na sexta-feira, dia 24, o show Queen Tribute Brazil. O evento será no Teatro Municipal às 20 horas e terá duração de 70 minutos.

#INGRESSOS

Meia: R$ 35,00 Professores (e funcionários do quadro escolar), Estudantes, Pessoas acima de 60 anos, Portadores de Deficiência e seu acompanhante (1).

Unimed: R$ 35,00 (Cliente com o Cartão do Plano de Saúde)

Antecipado: R$ 50,00

Inteira: R$ 70,00

#PONTOS DE VENDA

– Lojas Roth (Shopping Botucatu ou R. Amando de Barros, 497)

– online: www.MegaBilheteria.com

– Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

InfoWhats: (14) 9.9833-6199

#ESTUDANTES

Apresente Carteirinha da UNE ou “ID ESTUDANTIL” (será validado na entrada no evento)

OBS: não será aceito Boletos ou Declaração de matricula, apenas Carteirinha de Estudante com foto e data de validade.

Jovens de até 17 anos apresentar apenas o RG.

#PROCEDIMENTOS

Evento realizado em conformidade com o decreto municipal 12.112, de 15 de outubro de 2020.

– Obrigatório o Uso de Mascara durante todo o evento.

– Atenção: ao selecionar o seu lugar, observe que há poltronas individuais e duplas (recomendado para membros da mesma família).

– Os assentos disponíveis estão com distanciamento exigido e não será permitido sentar nos assentos bloqueados.

– Na entrada do Teatro será disponibilizado álcool em gel 70% e feita a medição de temperatura. Todas as dependências serão higienizadas antes de cada espetáculo.

– Os ingressos devem ser apresentados da tela do celular, diretamente na entrada do teatro.

#SINOPSE

Freddie Mercury e cia. formaram nos anos 70 uma das maiores bandas de todos os tempos: o QUEEN. Diversas composições acabaram virando hits no mundo inteiro. Foi dentro dessa magia que em São Paulo foi formado o QUEEN TRIBUTE BRAZIL, por músicos que iniciaram cover de Queen no Brasil em 1991, com apoio da gravadora EMI e fãs clubes. A banda se apresenta em diversos tipos de eventos, inclusive foi a que participou em 2018 da festa de lançamento do filme Bohemian Rhapsody.

Com um excelente e minucioso trabalho de performance, sonoridade e figurinos, a banda resgata com fidelidade e emoção clássicos eternos como: Bohemian Rhapsody, We will rock you, Under Pressure, Radio ga ga, We are the champions, Love of my life, Crazy litlle thing called love, Another one bites the dust, Somebody to love, I want to break free, The show must go on, Don’t stop me now, How can i go on e muitas outras.

#SERVIÇO

Data: 24 de Setembro de 2021 – sexta-feira

Horário: 20h (proibida entrada após o início do espetáculo)

Gênero: Show Tributo

Duração: 70 min

Classificação: 10 anos

Local: Teatro Municipal