Botucatu terá Oficina de Produção de Projetos gratuita

Estão abertas inscrições para Oficina de Produção – Escrita de Projetos, com Nathalia Glitz. A formação é gratuita e on-line e faz parte do projeto Dança por toda parte, uma iniciativa da Cooperativa Paulista de Dança com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, patrocinado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A ação é voltada para artistas, grupos, coletivos, instituições que estejam interessados em desenvolver projetos e eventos e que tenham mais de 16 anos. A Oficina tem como proposta a realização de oficinas e cursos de forma virtual nas áreas técnicas, em especial a das Artes Cênicas. Em Botucatu será ofertada a oficina de escrita de projetos com duração de 8 horas. As inscrições serão realizadas até o dia 09 de dezembro pelo link – https://cutt.ly/oficinabotucatu.

Esta oficina é destinada para pessoas que desejam iniciar o processo de escrita de projetos culturais. Dentre os conteúdos a serem abordados estão as etapas de um projeto: pré, durante e pós produção; a organização para a escrita de projetos: itens importantes como objetivos, justificativa, cronograma, orçamento e etc, e as ações a serem desenvolvidas ao longo de sua organização, como organização de equipe, montagens, recepção de convidados, de público, etc.

A participação é gratuita e serão 50 vagas. A atividade será virtual através da Plataforma Zoom e haverá entrega de certificado para os alunos que tiverem ao menos 75% de presença.

Os selecionados receberão o link de acesso e outras informações da atividade através do e-mail informado no ato da inscrição.