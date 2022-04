Botucatu tem atrações culturais neste feriado e no fim de semana no Largo da Catedral; confira a programação

Programação começa nesta quinta-feira (21) com apresentação da banda “Jazz Min’s Big Band” do projeto “Jazz por elas”. Shows continuam na sexta-feira e no sábado.

Em Botucatu tem programação cultural de graça que começa nesta quinta-feira (21) e vai até sábado . Diversos artistas devem se apresentar no Largo da Catedral.

A programação começa nesta quinta-feira com apresentação da banda “Jazz Min’s Big Band” do projeto “Jazz por elas” que se apresentam a partir das 20h30. Serão 17 mulheres no palco trazendo uma sonoridade singular.

O som característico das madeiras como a flauta, o clarinete, o clarone e a trompa amplia, diferencia e proporciona ao grupo arranjos únicos. O repertório é voltado à música popular sem fronteiras, porém com um olhar predominante para a brasileira, o grupo conta com arranjos feitos especialmente para sua formação.

O evento disponibilizará cadeiras para a plateia, com área reservada exclusivamente para idosos, gestantes, e pessoas com deficiências físicas ou mobilidade reduzida.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (22)

Na sexta feira, será a vez do projeto Derico Music Truck que está trazendo para o interior paulista 20 apresentações musicais itinerantes em cima de um caminhão- palco.

Derico e o irmão Sérgio Sciotti apresentam um grande repertório de Música Brasileira Instrumental . A apresentação começa às 20h30

Sábado (23)

No sábado tem o ConSertão, o projeto que leva concertos itinerantes ao ar livre em homenagem aos compositores da música caipira. No ConSertão, Cláudio Lacerda e Rodrigo Zanc interpretaram clássicos da música caipira.

São canções que representam a identidade cultural do estado de São Paulo e de algumas regiões de estados vizinhos, que receberam forte influência cultural paulista desde a época das Bandeiras, região conhecida como Paulistânia.

A Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu acompanhará a apresentação às 20h30 no Largo da Catedral, promovendo um encontro entre a música clássica e a popular.

Fonte: G1

Compartilhe esta notícia