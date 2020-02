Botucatu receberá espetáculo teatral sobre o uso consciente de energia no final de semana

Os moradores de Botucatu e outras três cidades da região vão receber, de forma divertida, dicas para o uso consciente da energia elétrica. Em Botucatu as apresentações serão no final de semana na Praça da Pinacoteca – Fórum das Artes.

A CPFL Paulista levará às cidades a ação “CPFL na Praça”, com um espetáculo teatral que utiliza paródias, poesia e bom humor para ensinar ao público conceitos de educação ambiental, eficiência energética e segurança. A ação é gratuita e aberta para toda a população.

O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, que atende 234 municípios do interior do estado de São Paulo. Até o fim do ano, 60 cidades da área de atuação da empresa vão receber 264 apresentações teatrais. Em todo o projeto, a companhia vai investir R$9,5 milhões para a instalação de 120 mil lâmpadas de LED e a implementação de 9,6 mil aquecedores solares.

A apresentação será no sábado, 08, e domingo, 09, em dois horários: 10 e 14 horas na Praça da Pinacoteca – Fórum das Artes. Caso esteja chovendo, as apresentações mudarão para a Casa da Juventude, no mesmo horário.

Serviço:

“CPFL na Praça”

Dias 08 e 09 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: 10 e 14 horas

Local: Praça da Pinacoteca – Fórum das Artes (Av. Dom Lúcio, nº29, Centro)

*Em caso de chuva: Casa da Juventude. Rua Benjamim Constant, 161 – Vila Jaú (antiga Estação Ferroviária)