Botucatu receberá a comédia “Forever Young” na sexta-feira, dia 29

Horário: 20h (proibida entrada após o início do espetáculo)

Gênero: Comédia Musical

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Municipal

#INGRESSOS (poltronas numeradas)

Meia: R$ 40,00 (professores, estudantes, pessoas + 60 Anos)

Unimed: R$ 50,00 (Cliente com o Cartão do Plano de Saúde)

Inteira: R$ 80,00

#PONTOS DE VENDA

– Lojas Roth (Shopping Botucatu ou R. Amando de Barros, 497)

– online: www.MegaBilheteria.com

– Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

InfoWhats: (14) 9.9833-6199

#ESTUDANTES

Apresente Carteirinha da UNE ou “ID ESTUDANTIL” (será validado na entrada no evento)

OBS: não será aceito Boletos ou Declaração de matricula, apenas Carteirinha de Estudante com foto e data de validade.

Jovens de até 17 anos apresentar apenas o RG.

#PROCEDIMENTOS;

Evento realizado em conformidade com o decreto municipal 12.112, de 15 de outubro de 2020.

– Obrigatório o Uso de Máscara durante todo o evento.

– Atenção: ao selecionar o seu lugar, observe que há poltronas individuais e duplas (recomendado para membros da mesma família).

– Os assentos disponíveis estão com distanciamento exigido e não será permitido sentar nos assentos bloqueados.

– Na entrada do Teatro será disponibilizado álcool em gel 70% e feita a medição de temperatura. Todas as dependências serão higienizadas antes de cada espetáculo.

– Os ingressos devem ser apresentados da tela do celular, diretamente na entrada do teatro.

#SINOPSE

O espetáculo musical Forever Young do aclamado suíço Erik Gedeon, estreou em agosto de 2016, no Teatro Raul Cortez em São Paulo, realizou temporada em 2017 no Rio de Janeiro e passou por mais oito capitais brasileiras, com grandes hits mundiais da música pop e rock’n’roll. O espetáculo foi indicado aos maiores prêmios de teatro musical como Prêmio Bibi Ferreira, Prêmio Reverência, entre outros.

Seis atores representam a si mesmos, fazendo uma brincadeira: “Como estarão daqui a 40 anos?”. Quase centenários, passam seus dias, de forma bem-humorada, em um teatro transformado em retiro para artistas, sempre sob a supervisão de uma enfermeira.

Na ausência dela, estes simpáticos senhores se transformam, revelando suas verdadeiras personalidades e mostrando, através do bom e velho rock’n’roll, que o sonho ainda não acabou e que eles são eternamente jovens! Com hits de sucesso do rock/pop mundial, como “I Love Rock and Roll”, “Smells Like a Teen Spirit”, “I Got You Babe” e, é claro, a emblemática “Forever Young”, as lembranças vêm à tona e todo o ambiente se transforma… Desde que a enfermeira não volte!

Quem assina a direção é Jarbas Homem de Mello, tradução e adaptação de Henrique Benjamin, direção musical de Miguel Briamonte