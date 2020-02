Neste domingo, dia 01, o Teatro Municipal receberá a comédia romântica ‘Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo’. A peça traz ao palco Priscila Fantin e Bruno Lopes.

Os pontos de venda são:

-Lojas Roth (R. Amando de Barros, 673 e Shopping Botucatu)

-Bilheteria do Teatro (apenas no dia do evento após 14h)

-Vendas Online: www.MegaBilheteria.com

Esse é mais um evento da Ferreira Eventos Culturais. São 10 anos de bons espetáculos no interior de São Paulo.