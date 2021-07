Botucatu recebe dois prêmios estaduais na Cultura

Botucatu também é a “Terra da Cultura”. O Município recebeu na manhã desta terça-feira, 13, dois prêmios concedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, em alusão ao trabalho realizado na área cultural.

O primeiro foi o “Prêmio Capital Cultural”, que visa reconhecer as cidades do Estado que mais investem no setor, considerando uma série de critérios. O fator mais importante foi a contemplação do Município para a realização da Virada Cultural On-line 2021.

O segundo é o “Juntos Pela Cultura SP”, programa de fomento e difusão cultural que une Estado, prefeituras e segmentos artísticos para desenvolver a cultura e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo, com gestão e produção da Organização Social Amigos da Arte. Botucatu também foi contemplado no edital do Programa +Gestão, que capacita gestores em Economia Criativa.

A cerimônia de premiação ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo e contou com a presença do Governador João Dória, do Vice-governador Rodrigo Garcia, do Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão, e do presidente do Conselho da APAA e ex-ministro da Justiça, José Gregori. Botucatu foi representada pela Secretária Municipal de Cultura, Cris Cury Ramos.

“Para nós é uma alegria imensa receber o título de Capital Cultural e também o Juntos Pela Cultura SP. Isso reflete o trabalho sério que fazemos aqui e nos ajudará a aprimorarmos ainda mais as realizações, especialmente neste momento de recuperação econômica na pandemia”, afirmou Cris Cury.