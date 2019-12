Botucatu Luz: atrações gratuitas continuam nesta semana

As apresentações artísticas do Botucatu Luz 2019 continuam até a próxima segunda-feira, 23, em praças e prédios públicos da Cidade. Na terça-feira, 17, o Botucatu Luz volta para a Praça do Bosque com a apresentação da Orquestra Jovem da Afrape, a partir das 19 horas.

A programação completa da segunda semana do Botucatu Luz está disponível aqui.

Todas as atrações são gratuitas e abertas a população. Em caso de chuva, o evento é transferido para a Estação Ferroviária, no mesmo horário. A confirmação de local será publicada no site e Facebook da Prefeitura até o final da tarde de cada dia.

Primeira semana teve apresentações musicais e de dança

Pelo primeiro ano, a Prefeitura de Botucatu promoveu a apresentação de grupos culturais nas praças iluminadas para o Natal. Através de um chamamento público, corais, grupos musicais e de dança manifestaram o interesse em se apresentar voluntariamente em uma das praças da Cidade.

A parte cultural do Botucatu Luz teve início no domingo, 08, com a apresentação cultural da Orquestra de Violinos da Aitiara na Praça da Pinacoteca Fórum das Artes. Em seguida foi realizado o acendimento da iluminação de Natal e uma apresentação do Projeto Musicalizando, do Núcleo Assistencial Joanna de Ângelis.

Na segunda-feira, 09, o Coral da Secretaria do Verde e o grupo de dança SD Ballet se apresentaram no Espaço Cultural e houve o acedimento da árvore de materiais reciclados do Fundo Social de Solidariedade.

Na terça e quarta-feira, 10 e 11, as apresentações foram transferidas para a Estação Ferroviária devido a chuva. Se apresentaram na Estação a Orquestra de Violeiros da Afrape, o grupo Akemi Hisatomi, o coral Infanto Juvenil da Afrape, o grupo Octacantos, o grupo de dança Abaomy da APAE, e os corais Vozes da Cuesta e Amigos da Aitiara.

Na quinta-feira, 12, as apresentações foram na Praça da Pinacoteca com o Coletivo Jubal e o Coral da Igreja Presbiteriana de Botucatu. Na sexta-feira, 13, as atrações foram na Praça do Bairro, onde se apresentaram Banda Para Sempre, SD Ballet e Projeto Musicalizando.

No sábado, 14, a Banda Vikarius se apresentou na Praça do Paratodos e no domingo, 15, as atrações ocorreram na parte interna da Pinacoteca, com apresentações do músico Franklin Ramos, Orques Christa, Ballet Rayara e Casa do Oleiro.